Renata Zarazúa es eliminada por Sabalenka en el China Open

Frenan a la mexicana en China. Renata Zarazúa se puso a prueba con la bielorrusa Sabalenka, quien regresó a la competencia tras la final del US Open. (Foto especial)

Renata Zarazúa quedó eliminada del China Open 2026 después de caer 6-1 y 6-3 ante Aryna Sabalenka, dos del mundo, en la segunda ronda en encuentro disputado en el National Tennis Center de Beijing.

La mexicana, número 94 del ranking WTA, se encontró con una Sabalenka agresiva desde el inicio.

La bielorrusa tomó el control del primer set con profundidad desde el fondo y una presión constante sobre el servicio de Zarazúa, que apenas pudo sostener el ritmo durante algunos intercambios.

El primer parcial se resolvió 6-1 y marcó el tono de un encuentro en el que Sabalenka encontró puntos rápidos con su saque y derecha.

La europea conectó 36 tiros ganadores y terminó el partido en apenas 62 minutos, estadísticas que reflejaron su dominio sobre la mexicana.

Zarazúa mostró mayor resistencia en la segunda manga, consiguió alargar varios juegos y encontró mejores devoluciones, pero no mantuvo la regularidad para abrir una oportunidad de remontada. Sabalenka volvió a golpear en los momentos clave y selló el 6-3 definitivo.

El encuentro significó además el regreso competitivo de Sabalenka después de la final del US Open.

La número dos del mundo conectó 11 aces y avanzó a la tercera ronda en Beijing, mientras Zarazúa cerró su participación, previamente había superado a la húngara Anna Bondar por 7-6 y 6-3.

La derrota dejó también el historial directo 2-0 a favor de Sabalenka. Su primer enfrentamiento fue en Brisbane, a finales de 2024, cuando la bielorrusa se impuso por 6-4 y 6-0.

Para Zarazúa, el China Open representó otra oportunidad de medirse ante la élite y sumar experiencia dentro de un WTA 1000.