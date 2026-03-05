Isabella Fierro inicia Top 3 en el Atlantic Beach Classic

EPSON Tour. La golfista yucateca abre temporada en el Atlantic Beach Country Club en Florida. (Foto especial)

Isabella Fierro ha iniciado su temporada 2026 en un torneo del EPSON Tour, el Atlantic Beach Classic que se juega el Atlantic Beach Country Club en Florida, donde firmó ronda de 68 golpes (-3) para compartir el tercer sitio de la clasificación.

La mexicana, que esta temporada regresó al LPGA Tour, se localiza a tres golpes de la líder provisional Lauren Clark (65), la estadounidense al igual que Fierro si terminaron su ronda antes de que el torneo fuera suspendido por amenaza de lluvia. Mientras Keera Foocharoen (THA) se localiza en segundo sitio con –4 golpes, cuando le restan tres hoyos por completar ronda.

Fierro juega este torneo de la gira de ascenso, mientras el LPGA Tour regresa de tres paradas por el continente asiático.

Lauren Clark se posicionó del primer sitio después de hacer recorrido libre de bogeys.

En tanto la yucateca Fierro entregó tarjeta con cinco birdies por dos bogeys para un -3, mismo score que tuvieron Bianca Pagdanganan (PHI), Jessica Porvasnik (USA), Rachel Kuehn (USA), Natasha Oon (MAL) e Hira Naveed (AUS).

María Fassi que inició temprano su ronda terminó con 70 (-1), con lo que comparte el T17 de la competencia.

Lauren Olivares llevaba 13 hoyos jugados cuando se suspendió el torneo y la cuarta mexicana en acción Paula Miranda Hernández, quien sí completó su ronda, lo hizo con 78 (+7) y se le complicará para poder librar el corte.