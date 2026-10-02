México vs. Estados Unidos: análisis, pronóstico y alineación que perfila Rafa Márquez

México vs. Estados Unidos. La Selección Mexicana estará enfrentándose al Team USA en el State Farm Stadium de Arizona. (Cuartoscuro)

México y Estados Unidos se enfrentarán como parte del tercer compromiso post mundialista de ambos combinados nacionales. Los dirigidos por Mauricio Pochettino buscarán imponerse ante la Selección Mexicana de Rafa Márquez que cuenta con un paso invicto, pero que sigue sin conocer tampoco la victoria, contando con dos marcadores por 1-1 contra las selecciones sudamericanas; Colombia y Perú.

Rafael Márquez vs. Mauricio Pochettino. México vs. Estados Unidos

El enfrentamiento que tendrá lugar en el State Farm Stadium de Arizona, será el enfrenamiento número 80 entre ambas selecciones de Concacaf, sin embargo, será la primera ocasión en que Márquez y Pochettino se vean las caras desde los banquillos de equipos rivales, aunque como futbolistas ya se habían enfrentado. Rafa en Mónaco y Barcelona; Pochettino en PSG y Espanyol. Márquez ganando en dos ocasiones y perdiendo en otra.

Luego de asumir el cargo como seleccionador de Estados Unidos el 10 de septiembre de 2024, Mauricio Pochettino ha tenido tropiezos en contra de la Selección Mexicana en dos ocasiones; el 15 de pctubre de 2024, con un marcador a favor de los aztecas por 2-0 y después el 6 de julio de 2025 en la final de la Copa Oro, siendo remontado por el conjunto mexicano con un marcador resultante de 1-2.

Para el argentino, México ha resultado ser un rival incómodo, sin embargo, solo se ha enfrentado a un solo entrenador en el proceso, siendo este Javier Aguirre, aunque su auxiliar era el propio Rafa Márquez.

En total, ambos entrenadores han estado familiarizados con sus respectivas selecciones, Márquez como auxiliar y Pochettino como entrenador, pero desde 2024 han estado involucrados en el proceso mundialista, la Copa Mundial y el nuevo ciclo que inicia posterior a la justa internacional. México por un lado, llega de empatar con dos plantillas distintas, dándole rotación al equipo nacional. EU por su parte, también contando con rotación completa, llega con ocho goles en dos partidos, concediendo solo tres. Contra Perú primero (4-1) y después Chile (4-2).

Pronóstico de cara al Estados Unidos vs. México

La marca reciente llega favorable para el Team USA, concediendo goles en ambos partidos y también siendo efectivos de cara al arco, anotando en ocho ocasiones. México por su parte, ha sido un 50/50 en términos futbolísticos. Ha concedido, al igual que ha acertado con dos goles recibidos y dos goles anotados.

El conjunto tricolor, a pesar de llegar con un sistema que aún está por desarrollar y apropiar, al igual que sin las principales estrellas del mundial, Julián Quiñones y Raúl Jiménez, cuentan con relevos interesantes, luego de que Márquez probara opciones en ambos juegos previos al que tendrá en contra del equipo de las barras y las estrellas.

EU no cuenta ahora mismo con Folarin Balogun, su anotador y referente en ataque durante la Copa del Mundo. Sin embargo, con nombres como Sebastian Berhalter, Chris Richards, Mathis Albert y Malik Tillman, se ha visto que puede tener no solo a un referente, sino a varios que puedan combinar y causar estragos en cualquier defensa que enfrenten.

Incluso con la diferencia de resultados en el tiempo reciente en ambas escuadras nacionales, el partido entre México y Estados Unidos suele ser un juego que, debido al factor de la rivalidad, puede ser un punto de inflexión en el que ambas selecciones busquen la victoria más que en partidos pasados.

Además, con la rotación concedida en ya dos partidos, es de esperar ver una selección de onces iniciales que disipe las dudas sobre los jugadores ideales en cada sistema. Por lo que una victoria peleada, pero con muchos goles para la Selección Mexicana podría perfilarse para finalmente inaugurar de buena manera el paso de Márquez con el tri.

Alineación probable para el tercer juego de Rafa con la Selección Mexicana

Luego de probar a nuevos jugadores, Rafa Márquez podría saltar al campo con los seleccionados que podrían haberle llenado más el ojo luego de los 180 minutos contra Perú y Colombia. Por ello, esta es la alineación que perfilamos desde Crónica para el partido contra Estados Unidos:

Portería

Raúl “Tala” Rangel

Defensa

Israel Reyes

Víctor Guzmán

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mediocampo

Erik Lira

Luis Chávez

Álvaro Fidalgo

Ataque

Roberto Alvarado

Armando “Hormiga” González

Hirving “Chucky” Lozano

Declaraciones antes del partido los entrenadores previo al Estados Unidos vs. México

Antes del partido entre Estados Unidos y México, Mauricio Pochettino, durante conferencia de prensa, confesó que encontraba difícil conectar con la rivalidad contra México, que aunque la entiende, confiesa que le “da lo mismo”.

“Para mí es difícil encontrar esa rivalidad. Por supuesto que la entiendo, son países que son vecinos y que tienen muchas cosas en común, está claro que existe esa rivalidad, es como Argentina y Uruguay o Brasil. Entiendo la rivalidad, eso lo acepto, pero a mí la rivalidad con México me da lo mismo”.

Luego, terminó por agregar que dentro del folclore del futbol, es bueno tener una rivalidad, que además se debe alimentar, aunque no cree que deban ser mejores por el simple hecho de enfrentar a un rival específico.

“Uno cuando es competitivo quiere ganar siempre, pero por ti, no porque juegues en contra de alguien, pero entiendo este folclore del futbol y bueno hay que alimentarlo porque también es lo bonito de todo esto”.

Rafa Márquez por su parte, solo atinó a responder con elogios al estratega argentino, a quien ya ha enfrentado en Francia y España, ambos como jugadores.

“La admiración es mutua. Creo que jugamos en contra cuando él estaba en el Espanyol de Barcelona y lo visité cuando estaba en los Spurs. Entonces, tenemos esa mínima relación. Es un gran entrenador y por eso tuvo grandes oportunidades en grandes equipos”.