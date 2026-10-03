Jannik Sinner anuncia su baja del Masters 1000 de Shanghái

Sinner es víctima de las lesiones. El italiano Jannik Sinner se perdió la gira norteamericana de verano, con el US Open como joya de la corona, y también esta gira asiática en 2026. (Foto especial)

El italiano, Jannik Sinner, actual número uno del mundo, renunció a disputar el Masters 1000 de Shanghái a jugarse del 7 al 18 de octubre, por molestias en su rodilla que continúan manteniéndole apartado del circuito en el que no compite desde la final de Wimbledon.

“Por desgracia, no podré jugar este año en Shanghái como esperaba. Siempre disfruto jugando ante los aficionados de Shanghái y siento mucho no poder hacerlo la próxima semana. Gracias por todo vuestro apoyo. ¡Tengo muchas ganas de volver a verlos el año que viene!”, comunicó Jannik Sinner este sábado a través de su cuenta de Instagram.

Sinner sigue sin recuperarse de sus problemas en la rodilla y lo acaba de confirmar. El jugador de San Candido ya se ha perdido la gira norteamericana de verano, con el US Open como joya de la corona, y también esta gira asiática, ya se bajó de Pekín. A pesar de que, en un primer momento, su objetivo era volver en China.

En riesgo su posición como número uno del mundo

Su condición de número uno del mundo está en juego: todo parece indicar que Alexander Zverev acabará superándolo en el ranking ATP. Teniendo en cuenta que Sinner defiende 3.550 puntos de aquí a final de temporada y ‘Sascha’ 1.080, la posibilidad de que tengamos nuevo líder en la clasificación es muy real: el alemán lo conseguirá si se impone tanto en Pekín como en Shanghái.

En principio, se espera a Sinner en el torneo de Viena, el Masters 1000 de París y las ATP Finals, además de en la exhibición del Six Kings Slam.

Sin embargo, lo que haga en octubre y noviembre no está nada claro hasta hoy, tras tener que borrarse ahora de un nuevo torneo y ya suma prácticamente tres meses sin competir.