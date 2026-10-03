Sergio Pérez saldrá desde el fondo de la parrilla para el GP de Bahréin

GP de Bahréin en Sepang. El mexicano 'Checo’ Pérez no solo fue superado por Bottas sino que además vio como los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso saltaban a la Q2. (@CadillacF1News_)

Sergio Pérez ya había advertido que iba a ser un Gran Premio de Bahréin complicado en el trazado de Sepang en Malasia y el mexicano lo constató al quedar en el fondo de la clasificación superado por su compañero, el finlandés Valtteri Bottas.

El tapatío dijo que el equipo Cadillac decidió no usar el motor Ferrari ADUO 2, para guardarlo en un circuito que les permitiera mejores condiciones y poder aprovecharlo, como fue el caso del Gran Premio de Azerbaiyán.

Sin la potencia extra, ‘Checo’ Pérez no solo fue superado por Bottas sino que además vio como los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso saltaban a la Q2.

“Sí, creo que es un lugar que se adapta bien a Aston, así que sabíamos que serían muy, muy fuertes este fin de semana. Por mi parte, sí, es aún más difícil con la otra especificación de motor”; dijo el mexicano quien, de nuevo, recordó que será una carrera complicada. “No afronto la carrera con mucho entusiasmo; creo que será una carrera muy dura, pero haremos todo lo posible”.

E insistió que ante las circunstancias ahora solo puede esperar a que en la carrera sucedan cosas especiales como la lluvia o que, la alta degradación que se ha presentado en el circuito, le permita ganar posiciones con estrategia, aunque en Cadillac han padecido del mismo problema que el resto de la parrilla.

“El mayor desafío es intentar minimizar el deslizamiento y, al mismo tiempo, tratar de ser rápido. Creo que todos estamos en una situación muy parecida, así que será una carrera interesante”.

La situación del asfalto y la degradación llevarán a que el domingo existan diferentes estrategias, indicó el mexicano.

“Todo depende del nivel de deslizamiento; para algunos coches con menos agarre, el neumático blando ha funcionado mejor. Creo que la pista también estará muy diferente mañana. Así que sí, será una carrera interesante”.

Max Verstappen se queda con la pole position

El neerlandés Max Verstappen alcanzó en Sepang su primera pole position de la temporada y buscará ganar por primera vez en 2026 en el escenario donde fue ganador en la última visita de la Fórmula 1 en 2017.

El piloto de Red Bull lideró la Q1 y la Q2, y comenzó de la misma manera en la Q3 al marcar un tiempo de 1m35s250, seguido de Hadjar para un 1-2 parcial de Red Bull.

Andrea Kimi Antonelli, que tuvo que usar un juego extra de neumáticos nuevos para pasar la Q2 después de que le borraran su primer intento por exceder los límites de pista, dispuso de un juego nuevo menos para la Q3, se colocó tercero con 1m35s631, seguido de Charles Leclerc.

Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Isack Hadjar, Pierr ya Gabriel Bortoleto completaron el Top 10.

La carrera del GP de Bahréin se correrá este domingo a partir de las 01:00 horas (tiempo del centro de México) en el Circuito de Sepang.