Elena Rybakina estrena con derrota su número uno del mundo WTA

Eliminda en el Masters 1000 de Beijing. Elena Rybakina cree que solo necesita descansar tras la derrota (Foto espec)

Elena Rybakina estrenó con un traspié el número 1 del mundo: la kazaja debutó con derrota en el WTA 1000 de Beijing ante la sorprendente Alina Charaeva (118 del ranking) por 3-6, 6-4 y 6-3, en más de dos horas de juego.

Se convierte en la segunda jugadora de la historia en perder su primer partido como líder del ranking mundial después de Naomi Osaka en 2019.

“Es momento de descansar un poco”, dijo Rybakina después de su abrupta eliminación en Beijing:

Tras ganar el primer set, la kazaja campeona del US Open no pudo mantener su nivel de juego y de a poco le permitió a su rival una recuperación que no parecía tal hasta que se adjudicó el segundo set.

La cabeza de serie número uno acumuló errores no forzados y dobles faltas, y Charaeva aprovechó las dificultades de la favorita para conseguir lo que probablemente sea el impacto del año. El reinado de Rybakina comienza así con una gran decepción.

Desde que se publicaron por primera vez las listas de la WTA en 1975, la armenia se convirtió en la jugadora de menor ranking en lograr una victoria de remontada contra la N°1. Además, de ser la mejor victoria de su carrera es lo más destacado en la historia del tenis de su país.

Así se jugarán los cuartos de final masculino en Beijing

El ATP 500 de Beijing es el centro de atención actualmente en el circuito masculino por las figuras que llegaron a los cuartos de final, donde se encuentran, Alexander Zverev (2 del ranking mundial), Novak Djokovic (11) y Francisco Cerúndolo (22) entre otros.

Además de los mencionados existen otras reconocidas figuras que siguen en carrera buscando el trofeo en Beijing, como lo son Daniil Medvedev, Alex De Miñaur, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz y Karen Khachanov.

Así quedó el cuadro de cuartos de final:

Alexander Zverev vs. Novak Djokovic

Daniil Medvedev vs. Francisco Cerúndolo

Alex De Miñaur vs. Andrey Rublev

Hubert Hurkacz vs. Karen Khachanov