Leclerc domina la FP1; Bottas y Pérez en los sitios 17 y 20 en el GP de Australia

Fórmula 1. Charles Leclerc dominó la primera práctica libre del Gran Premio de Australia. (@F1)

Charles Leclerc (Ferrari) dominó la FP1 del Gran Premio de Australia, mientras los pilotos de la nueva escudería Cadillac, Valtteri Bottas y Sergio Pérez culminaron en las posiciones 17 y 20 de manera respectiva.

El mexicano ‘Checo’ Pérez hizo un trompo en la cuarta curva en los minutos finales por culpa del freno motor, aunque evitó irse contra el muro.

Leclerc registró la vuelta más rápida en la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito de Melbourne, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026.

Vertappen se metió en el tercer sitio

El monegasco dejó su mejor crono en 1:20:267, con su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, en segundo lugar, a 4 décimas. En el tercer puesto finalizó el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.

El vigente campeón mundial, el británico Lando Norris (McLaren), que había sido el más rápido en los libres 1 de Australia en 2025, apenas pudo completar siete vueltas por problemas con la caja de cambios, lo que le dejó en la 19ª posición de la tabla.

Sesión con accidentes

La sesión comenzó accidentada: Oscar Piastri (McLaren), que regresaba a su país natal tras quedar tercero en el último Mundial, se quedó sin potencia a los tres minutos de comenzar el rodaje y, pese a recuperarla poco después, tuvo que regresar a boxes al seguir quejándose de que algo no funcionaba bien en su monoplaza. Esto le impidió pasar del sexto mejor tiempo (1:21:342).

Algo similar sucedió casi simultáneamente con el debutante británico Arvid Lindblad (Racing Bulls, 5º), que se quedó totalmente parado cuando se disponía a salir de la calle de garajes. A diez minutos del final del entrenamiento, el tailandés Alexander Albon (Williams, 15º) también se le ‘murió’ repentinamente su vehículo.

Fernando Alonso ni siquiera salió a la pista

Peor le fue al español Fernando Alonso: Aston Martin ya avanzaba un fin de semana decepcionante al anunciar que limitarían sus vueltas por el impacto de las fuertes vibraciones que genera el motor Honda, pero el veterano bicampeón mundial ni siquiera pudo salir a la pista por un problema en la unidad de potencia.

Su compañero, el canadiense Lance Stroll, únicamente dio tres vueltas, también por una avería similar.

Gran Premio de Australia. Sergio Pérez no tuvo el resultado esperado en la primera práctica. (@F1)

En general no fue una buena jornada para la presencia hispanohablante en la parrilla: el argentino Franco Colapinto (Alpine, 16º) protagonizó la primera salida de pista al irse a la grava en la tercera curva, y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac, 20º) hizo un trompo en la cuarta en los minutos finales por culpa del freno motor, aunque evitó irse contra el muro.

El mejor parado fue el español Carlos Sainz (Williams), que registró el duodécimo mejor crono.

En un rato más se celebrarán también los segundos entrenamientos libres, en el circuito de Albert Park, pista de 5.278 metros que presenta 14 curvas.