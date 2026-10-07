Nuevo estadio del Atlas: ¿Cuánta gente podrá albergar, cuál será su ubicación y cuándo se inaugurará?

Nuevo estadio del Atlas El complejo no se llimitará al estadio, sino que contempla un hotel, una plaza comercial con oferta gastronómica y espacios para diferentes actividades deportivas.

El Atlas dio un paso definitivo rumbo a una nueva era con la presentación oficial del proyecto de su nuevo estadio este miércoles 7 de octubre de 2026, contemplando un complejo deportivo, cultural y comercial que pretende convertirse en uno de los escenarios más modernos de América Latina.

Construido por Grupo Prodi, propietario del equipo, el recinto contará con el diseño del despacho internacional Populous, firma que ha participado en proyectos como Wembley, el Yankee Stadium y el Estadio BBVA. El nuevo estadio también será utilizado por los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

Nuevo estadio del Atlas: ¿cuál será su capacidad, ubicación y fecha de inauguración?

De acuerdo con la información difundida, la construcción de la nueva casa de los Rojinegros comenzará en 2027, por lo que la fecha de inauguración está proyectada para el 2030; no obstante, el plazo anunciado todavía es preliminar.

La sede estará en la zona conocida como Ciudad Universidad de Guadalajara en terrenos universitarios ubicados entre Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, avenida Enrique Días de León y avenida Obreros de Cananea, en el área de Belenes; el proyecto ocupará aproximadamente 16 héctareas del predio conocido como Calle 2.

No obstante, la noticia más llamativa respecto a la contrucción del nuevo complejo es que no se llimitará al estadio, sino que contempla un hotel, una plaza comercial con oferta gastronómica y espacios para diferentes actividades deportivas, además de que plantea una explanada para mariachi y establecimientos de comida tradicional, con el propósito de convertir el inmueble en un punto de encuentro para habitantes tanto de Guadalajara como Zapopan.

El proyecto prevé mil 400 cajones de estacionamiento dentro del recinto y más de 4 mil 600 espacios de apoyo en un radio de dos kilómetros, mientras que la capacidad interior contempla albergar 40 mil aficionados, convirtiéndolo en uno de los estadios más modernos de toda la Liga MX.

¿Cuánto costará el nuevo estadio del Atlas y quién lo construirá?

Con la participación de José Miguel Bejos, propietario del Atlas; Karla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara; Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros, y Gerardo Casanova, presidente del equipo, durante un acto realizado en Guadalajara, se anunció que la inversión para el nuevo estadio asciende a 5 mil millones de pesos, recursos que serán financiados en su totalidad por Grupo Prodi.

En el programa FUT Morning de Récord, el periodista Carlos Ponce de Léon adelantó detalles sobre la nueva casa del equipo rojinegro, la cual será compartida con los Leones Negros universitarios.

🚨 NUEVO ESTADIO DE ATLAS Y UDG 🏟️ Así la fachada y la ubicación exacta del nuevo estadio que construirá Grupo Prodi en terrenos de la UDG en Guadalajara: @record_mexico https://t.co/jeHkt8p9xe — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) October 7, 2026

“Grupo PRODI construye el estadio y después se lo pasa a la universidad. En el inter, Atlas pagará una renta a la universidad de 1.8 millones de pesos al año, también las ganancias serán 80% para PRODI Y 20% para la universidad”, explicó Ponce de León respecto al acuerdo entre involucrados.

El mecanismo financiero y jurídico recibió también el respaldo del Consejo General Universitario de la UdeG, que aprobó el proyecto; según lo informado en la presentación, esta estructura permitirá realizar los estudios correspondientes y ejecutar la infraestructura sin comprometer las finanzas de la universidad.

Por otra parte, en materia de movilidad, el nuevo estadio estará conectado con Mi Macro Periférico y la Línea 3 de Mi Tren, buscando optimizar la movilización idónea de los aficionados y aficionadas para que el tránsito se vea lo menos afectado posible.