A Jon Rahm no le cumplen y abandona LIV Golf

Está decidido. El golfista español Jon Rahm llevará a la liga árabe a juicio si no facilita su marcha. (Foto especial)

El español Jon Rahm no competirá el próximo año en el circuito LIV Golf, anunció este miércoles su abogado durante una comparecencia judicial en el juzgado de Nueva Jersey, Estados Unidos, que lleva el caso de la banca rota del circuito de golf saudí.

“El Sr. Rahm revisó de forma independiente los términos propuestos de LIV 2.0 (...) y ha determinado que esos términos son inaceptables para él, y no participará en LIV 2.0 de ahora en adelante”, dijo el abogado de Rahm, John Beck, durante una audiencia dentro del proceso de bancarrota de LIV Golf, según el medio The Athletic.

“Las dos partes están negociando los términos de una rescisión amistosa que esperamos que se produzca a finales de la próxima semana”, prosiguió el letrado, quien señala como fecha del 5 de noviembre para la celebración del juicio. Si no se alcanza un acuerdo para ese día, Rahm denunciará directamente al LIV por incumplimiento.

El caso de Jon Rahm es único, entre los jugadores LIV, cuyo contrato ha sido trasladado a una fecha de audiencia posterior.

¿Cómo fue el vínculo de Rahm con LIV Golf?

Rahm firmó un contrato valorado en 350 millones de dólares para unirse a LIV en diciembre de 2023 y desde entonces ha dominado la clasificación individual, ganando el Campeonato Individual en cada una de sus tres primeras temporadas en la liga.

Han circulado informaciones que a Rahm se le podrían adeudar hasta 150 millones de dólares correspondientes al resto de su contrato en LIV, aunque la cifra exacta no ha sido confirmada.

El abandono de Rahm en LIV Golf supondría un duro golpe para la liga, justo cuando BC Partners intenta construir su nuevo modelo en torno a las mayores estrellas de esa gira, tras anunciar el martes 6 de octubre que inyectaría 300 millones de dólares para la temporada 2027 de la nueva versión LIV 2.0.

Sucederían más abandonos en LIV

Los pasos de Rahm podrían seguirlos, el inglés Tyrrell Hatton, compañero del español en el equipo Legion XIII, que también ha sido vinculado con una posible salida, mientras persisten las dudas con Bryson DeChambeau, Joaquín Niemann y Sergio García.

La situación de García avanzó esta semana, ya que, según se informa, el tribunal de quiebras de Nueva Jersey autorizó al campeón del Masters de 2017 a rescindir su contrato con LIV. García juega esta semana el Madrid Open.