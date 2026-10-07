Osmar Olvera y Randal Willars entre los cinco candidatos finalistas a Clavadista del Año 2026

Retorno de Beijing 2026. Randal Willars (i) y Osmar Olvera presumen sus medallas que ganaron en la Súper Final de Copa del Mundo de Clavados. (Foto especial)

Los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Randal Willars figuran entre los cinco candidatos finales al Clavadista del Año 2026 por la World Aquatics, la votación termina el 9 de octubre aproximadamente a las 07:59 horas (tiempo del centro de México.

Para votar por uno de los cinco nominados es necesario entrar a la publicación de World Aquatics y dejar un “me gusta” en el comentario con el nombre del atleta.

Los otros clavadistas son los chinos Jiuyuan Zheng, Zongyuan Wang y Yuming Bai.

Osmar Olvera, subcampeón en la Súper Final Copa del Mundo

Los mexicanos Olvera y Willars ganaron medalla de plata en trampolín sincronizado 3 metros en la Súper Final Copa del Mundo de Clavados Beijing 2026.

Además, Olvera también fue medallista de bronce en trampolín individual 3 metros y presea de plata junto a Willars, Ale Estudillo y Aranza Vázquez, en la final de equipo mixto en el mismo evento que se celebró el pasado mes de mayo.

Omar Olvera es el vigente campeón mundial en Singapur 2025 y doble medallista olímpico en París 2024, ganó presea de plata en trampolín sincronizado 3 metros y bronce en trampolín 3 metros individual.

En la Súper Final Copa del Mundo de Clavados Beijing 2026, Willars obtuvo medalla de plata en plataforma individual 10 metros y bronce en la plataforma sincronizada de 10 metros, al lado de Kevin Berlín.

Olvera arrasó en los JCC en Santo Domingo

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Olvera se llevó el oro en 3 metros individual, 1 metro individual y 3 metros sincronizados y en el mismo evento Willars ganó plata en la plataforma de 10 metros sincronizada.

Los chinos con ventaja sobre los mexicanos

En la Súper Fina Copa del Mundo Beijing 2026, los chinos Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng ganaron oro y plata de manera respectiva en trampolín 3 metros individual y en pareja, el oro en los sincronizados de 3 metros, mientras Yumin Bai conquistó presea de oro la plataforma de 10.