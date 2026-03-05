Liga MX: tabla general del Clausura 2026 | Jornada 9

Tabla general Liga MX | Jornada 9 'La Máquina' se impuso a Santos Laguna y se mantiene como el líder general en solitario tras la novena fecha del torneo regular.

Concluyó la jornada de media semana en el futbol mexicano de Liga MX y tenemos el acomodo justo a la mitad del certamen. Cruz Azul se mantiene como el líder general de la clasificación, seguido de cerca por Toluca, que es ahora el único invicto de la campaña. En contra parte, América se mantiene fuera de puestos de liguilla.

Tabla general de de Liga MX | Clausura 2026, Jornada 9

Tabla General Liga MX | Jornada 9, Clausura 2026 Así luce completa la clasificación general del torneo luego de nueve fechas disputadas en el futbol mexicano. (Juan Carlos Navarro)

Por segunda jornada consecutiva, Cruz Azul se mantiene en la cima del torneo. ‘La Máquina’ lidera la clasificación general con 22 puntos. El equipo de Nicolás Larcamón cuentacon la mejor racha actualmente con siete victorias y un empate en sus últimos ocho partidos. Debajo de ellos, aparece Toluca, quien ya es el único invicto de este torneo luego de vencer a Pumas. Los actuales bicampeones se mantienen como uno de los equipos a vencer.

Debajo, aparecen Chivas, Pachuca, Pumas y Atlas. Guadalajara tiene un partido menos ya que su encuentro de la jornada 9 se disputará después, por lo que bajó al tercer puesto, mientras que Universidad Nacional también perdió terreno tras sufrir su primera derrota del semestre. Completando la zona de liguilla, iguen Monterrey y Tigres, los dos equipos regios aparecen empatados con 13 unidades.

El noveno puesto le pertenece al América, que viene de vivir un nueva derrota en casa en los últimos minutos. En contra parte, Puebla, Atlético de San Luis y FC Juárez parecen ir a ala alza luego de sus recientes victorias de esta jornada de media semana. León aparece igualado con las mismas 10 unidades que los potosinos y los “Bravos”.

Para la parte baja de la clasificación general, tenemos a Tijuana, equipo que ha tenido más empates este torneo y a Necaxa con nueve puntos. Por su parte, Mazatlán también permanece cerca de los últimos puestos, seguido por los Gallos Blancos de Querétaro. Finalmente, Santos Laguna sufrió una nueva derrota y se mantiene como el peor equipo del torneo y el único que no ha ganado ningún partido.