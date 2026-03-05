Pumas celebra 26 años de su mascota Goyo

La afición puma celebra el aniversario 26 de la mascota que les brinda identidad en cada partido. Goyo es una de las mascotas mas conocidas de la Liga MX, su carisma y energía ha logrado que se gane los corazones de quienes siguen al equipo.

“Ya son 26 años siendo nuestro compañero incondicional, el que nos llena de energía y orgullo, 26 años representando a Pumas, Goyo” expreso el club a través de redes sociales.

Goyo fue creado gracias a una colaboración entre el Club Universidad y uno de sus patrocinadores y se dio a conocer por primera vez el 5 de marzo del año 2000.

El día de su presentación el primer equipo jugó en Ciudad Universitaria tras una ausencia de casi once meses debido a un paro estudiantil en la Máxima Casa de Estudios y aún después de casi un año sin jugar los Pumas derrotaron de manera dramática a los Tecos por 2 goles a 1.

Con el paso de los años Goyo se ha convertido en un símbolo de orgullo que trae ánimos al equipo y a la audiencia en cada juego.