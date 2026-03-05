Tadej Pogacar e Isaac del Toro ya entrenaron en el recorrido de la Strade Bianche

UAE Team Emirates-XRG. Isaac Del Toro (i) y Tadej Pogacar (c) aprovechan al máximo el tiempo por la ruta del Strade Bianche que se correrá el sábado 7 de marzo. (@StradeBianchi)

La 20º edición de la Strade Bianche se correrá el sábado 7 de marzo, es la tercera carrera de un día a nivel World Tour y también una de las más importantes del inicio de temporada, en la que el esloveno Tadej Pogacar y el mexicano Isaac del Toro realizaron este jueves un reconocimiento al recorrido.

El vigente doble campeón del mundo Pogacar, que estrena con esta carrera la temporada 2026, realizó junto a Del Toro un ensayo general antes de buscar su cuarto título, el cual lo convertiría en hombre récord, tras sus victorias en las ediciones 2022, 2024 y 2025. Hay gran expectativa por ver en acción al cuatro veces ganador del Tour de Francia, quien es el favorito número uno.

Del Toro será escudero de Pogacar

En un video difundido por la misma Strade Bianche se puede ver a Pogacar acompañado por Isaac del Toro, que ejercerá de principal escudero del esloveno. Conociendo a Tadej, no sería extraño que escoja el sector de sterrato que llevará su nombre para intentar romper la carrera.

Se trata de un tramo corto pero exigente, con 2,4 kilómetros y pendientes de hasta el 15%, donde manejar la bicicleta se vuelve más exigente y complejo. En esta edición 2026, se afrontará a 19 kilómetros de meta, por lo que podría volver a ser decisivo en el desenlace final.

El esloveno y Fabian Cancellara (triple medallista olímpico) han sido los únicos en ganar la carrera en tres ocasiones, lo que les ha valido también para tener dedicado un sector de sterrato.

Tercera participación del ‘Torito’

Amigos y Rivales en Italia. El esloveno Tadej Pogacar y el mexicano Isaac del Toro en entrenamiento. (@Team EmiratesUAE)

Mientras Pogacar buscará el récord, Del Toro, confirmar su gran inicio. El ciclista nacido en 2003 en Ensenada, Baja California, comenzó fuerte la temporada, ganando dos etapas y la general del UAE Tour, y quiere confirmar su gran estado de forma en su tercera participación en esta carrera.

Otro ciclista de renombre en la carrera es: Wout van Aert, después de que su temporada de ciclocross terminó antes de lo previsto debido a una lesión en el Zilvermeercross de Mol, cerca de su casa en Bélgica.

“Si tengo que ser honesto, en cierto momento pensé que la Strade Bianche se había vuelto demasiado dura para mí”, declaró van Aert. Ahora que el recorrido ha sido acortado, el ciclista belga podrá volver a dar espectáculo entre las Crete Senesi.

Thomas Pidcock, de 26 años (ganador en 2023, cuarto en 2024 y segundo en 2025), también estará en la salida. El británico ya ha levantado los brazos esta temporada, tras ganar la quinta etapa de la Vuelta a Andalucía.

¿De cuántos kilómetros consta la prueba?

La Strade Bianche que tendrá lugar el sábado 7 de marzo de 2026. Se disputa sobre 201 kilómetros a las afueras de Siena, en la Toscana italiana, con 14 tramos de tierra o ‘sterrato’ (para un total de 64,1 km) y un final durísimo con las subidas a Colle Pinzuto o Via Santa Caterina.

Principales favoritos para la Strade Bianche 2026:

-Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

-Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG)

-Tom Pidcock (Pinarello Q36.5)

-Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike)

-Paul Seixas (Decathlon CMA CGM)

-Ben Healy (EF Education-EasyPost)

-Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

-Romain Grégoire (Groupama-FDJ United)

-Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG)

-Quinn Simmons (Lidl-Trek)

-Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché)

-Tobias Johannessen (Uno-X Mobility)

-Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

-Roger Adrià (Movistar Team)

Los equipos para la Strade Bianche 2026:

-WorldTour

-Alpecin-Premier Tech

-Bahrain Victorious

-Decathlon CMA CGM

-EF Education-EasyPost

-Groupama-FDJ United

-INEOS Grenadiers

-Jayco AlUla

-Lidl-Trek

-Lotto Intermarché

-Movistar Team

-NSN Cycling Team

-Picnic PostNL

-Red Bull-BORA-hansgrohe

-Soudal Quick-Step

-UAE Team Emirates-XRG

-Uno-X Mobility

-Visma | Lease a Bike

-XDS Astana.