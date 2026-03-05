Todos contra Japón: México buscará dar otro golpe en el Clásico Mundial de Béisbol

CALENDARIO. Selección Mexicana de Beisbol.

El Clásico Mundial de Béisbol, el torneo más importante de selecciones en este deporte, inicia este jueves con su sexta edición, nuevamente integrada por 20 equipos. El campeonato se disputará en tres países: Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan).

El máximo favorito vuelve a ser Japón, tricampeón del certamen, que en 2023 superó por 3-2 a Estados Unidos en la final. El equipo nipón contará otra vez con su superestrella, Shohei Ohtani, quien jugará exclusivamente como bateador designado, renunciando al rol de lanzador en esta edición.

MÉXICO, PROTAGONISTA CONTINENTAL Y ASPIRANTE OLÍMPICO

El continente americano estará representado por 11 selecciones, entre ellas México, que llega con expectativas elevadas tras su histórico tercer lugar en 2023, cuando cayó en semifinales precisamente ante Japón.

Además, esta edición ofrece un incentivo adicional:Los dos mejores equipos del continente americano —excepto Estados Unidos, ya clasificado como anfitrión— obtendrán boleto directo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Para México, este escenario abre una oportunidad extraordinaria: repetir o mejorar la actuación de 2023 podría significar clasificación olímpica, un logro que marcaría época en el béisbol nacional.

EUROPA, ASIA Y OCEANÍA COMPLETAN UN CARTEL GLOBAL

Además de los combinados americanos, competirán selecciones de todos los continentes: Australia, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Gran Bretaña, Israel, Italia, Países Bajos y República Checa, consolidando al certamen como el evento beisbolero más global del planeta.

El formato del torneo se mantiene bajo la modalidad ‘round robin’ con cuatro grupos de cinco equipos, con los dos mejores de cada sector avanzando a cuartos de final.

El torneo arranca este jueves en el Tokyo Dome, mientras que el resto de las sedes entrarán en acción el viernes. Los cuartos de final, semifinales y final se disputarán a partir del 13 de marzo, con el duelo por el título programado para el 17 de marzo en el loanDepot Park, casa de los Miami Marlins.

LOS GRUPOS DEL CLÁSICO MUNDIAL 2026

Grupo A — San Juan: equilibrio total

Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá conforman un sector muy parejo.Los boricuas, arropados por su público, parten con ventaja. Cuba, que fue cuarta hace tres años, busca mantenerse en la élite. Canadá y Panamá suelen competir con intensidad, mientras que Colombia, en su tercera participación, trae figuras como José Quintana, Julio Teherán, Donovan Solano y Gio Urshela.

Grupo B — Houston: México, en la ruta del gigante

En este grupo aparecen Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.Los estadounidenses, campeones en 2017, son los favoritos. Sin embargo, México demostró en 2023 que puede jugarle de tú a tú a cualquiera, especialmente después de su fenomenal campaña que lo llevó hasta las semifinales.

La selección tricolor buscará no solo avanzar, sino consolidarse como potencia del continente de cara al objetivo olímpico. Italia suele sorprender, mientras que Brasil regresa tras más de una década.

Grupo C — Tokio: Japón, dueño de casa y candidato

Este sector reúne a Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia y República Checa.El poderío japonés, jugando en casa, luce imponente. Corea del Sur y Taiwán intentarán incomodarlo, mientras que Australia llega motivada tras haber alcanzado los cuartos en 2023.

Grupo D — Miami: talento caribeño al máximo nivel

Integrado por República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua, este grupo ofrece alta calidad.Los dominicanos quieren redimirse tras su fracaso de 2023, Venezuela llega con talento pero dudas en el picheo, y Nicaragua apuesta por la experiencia del mánager estadounidense Dusty Baker para dar la sorpresa.

MÉXICO, ANTE UNA EDICIÓN QUE PODRÍA SER HISTÓRICA

Con un camino difícil pero lleno de oportunidades, México se presenta como uno de los equipos a seguir, gracias a su ascenso reciente, su madurez competitiva y la posibilidad real de asegurar boleto olímpico.