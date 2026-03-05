¿Tres Mundiales en México?: estos son los torneos que nuestro país quiere organizar en cinco años

Mundiales en México Después de la Copa del Mundo, México buscará ser sede de otro dos torneos internacionales de futbol

Con la Copa del Mundo de la FIFA a menos de 100 días para iniciar, nuestro país busca refrendarse como la capital internacional del futbol. Luego de este año, México buscará demostrar que tiene la capacidad de organizar torneos de talla internacional, así lo confirmó el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola quien aseguró que enviarán una solicitud por formal a la FIFA para ser sede del Mundial de Clubes.

Los Mundiales de futbol que quiere organizar México

Este próximo 11 de junio, la Copa del Mundo más grande de la historia comenzará sus 104 partidos en la cancha del Estadio Banorte con el duelo entre México y Sudáfrica. En total serán 13 enfrentamientos los que tendrán lugar en nuestro país dentro de las tres ciudades sedes, mientras que la mayor parte se realizarán en los Estados Unidos, incluida la gran final. Después de esto, nuestro país podría consolidarse como un anfitrión para otras competencias de la FIFA

Concacaf: la única que ha pedido el Mundial Femenil de 2031

La próxima Copa del Mundo Femenil de la FIFA se realizará en el 2027 con Brasil como sede y buscando su primer título en esta competencia. Sin embargo, el de 2031 todavía no tiene sede definida. De momento, la Concacaf ha sido la única confederación que ha solicitado la organización con Estados Unidos como principal sede. Sin embargo, se ha establecido que la realización puede ser conjunta con otros países, por lo que México podría entrar también en la fórmula.

De esta manera, México podría ser nuevamente co-anfitrión junto con los Estados Unidos para el torneo futbolístico femenil. De esta forma, también tendría su boleto asegurado.

México en busca del próximo Mundial de Clubes

Ahora, este jueves 5 de marzo, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, informó que enviará una solicitud formal a la FIFA para organizar el Mundial de Clubes, torneo que estrenó formato el año pasado con equipos campeones de todas las confederaciones reunidas en una sola sede. El Chelsea fue el campeón de esta edición que se disputó en los Estados Unidos, venciendo al PSG en la gran final.

La próxima edición del torneo está programada para disputarse en el 2029 y todavía no tiene una sede asignada. Países como Brasil, España y Qatar ya han alzado la mano para poder realizar a cabo, por lo que para México podría ser más dificil ganar esta candidatura. Equipos campeones de Champions League, Copa Libertadores y Concacaf Champions Cup se estarían reuniendo para disputar este trofeo oficial de la FIFA.