Mundial 2026: ¿Qué fechas no habrá actividad del torneo y por qué razón?

Selección Mexicana La Selección Mexicana terminó su participación en el Mundial 2026 el pasado domingo. (EFE)

El Mundial 2026 entra en su fase final, ahora, los Cuartos de Final llegaron y con ello algunas pausas en la actividad del torneo, ya que no todos los días habrá partidos en disputa.

¿Cuándo se juega la Final del Mundial 2026?

De esta forma, a unos días de que se cumpla un mes desde que comenzó el torneo, esta misma semana entrarán en vigor los primeros días de inactividad y donde algunos jugadores podrán disfrutar de la ciudad donde se hospedan.

Este respiro de cara a la gran Final es un alivio para algunos jugadores, quienes ahora tendrán el doble de presión en su siguiente partido, ya que sólo hay potencias para cada juego.

La Final está programada para el domingo 19 de julio en la cancha del Estadio Nueva York en Nueva Jersey, pero de aquí hasta este partido habrá algunas pausas por falta de partidos.

¿Qué días no habrá partidos en el Mundial 2026?

Este miércoles 8 de julio fue el primer día sin un solo juego del Mundial 2026, esto servirá de descanso para las ocho selecciones que avanzaron a los Cuartos de Final y continuarán las actividades del torneo mañana 9 de julio.

Posteriormente, el domingo 12 y lunes 13 de julio tampoco habrá actividad del mejor futbol de todo el mundo, por lo que será la segunda pausa antes de la Final del Mundial 2026.

Para el jueves 16 y viernes 17 tampoco habrá actividad, esta será la última pausas del torneo y aquí ya sabremos quiénes jugarán la gran Final del Mundial 2026.

De esta forma, el sábado 18 se jugará en el Estadio Miami el duelo por el tercer puesto y el domingo 19 será la gran Final.

De esta forma, hay tres pausas del mejor futbol del planeta en el Mundial 2026, todo esto previo a la Final, la cual se jugará el 19 de julio, es decir, en prácticamente dos semanas.