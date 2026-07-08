Los mejores jugadores del PGA, DP World Tour y algunos de LIV Golf se citan en Escocia

Figuras a seguir en el Abierto de Escocia. Jon Rahm vuelve al Abierto de Escocia y Rory es siempre uno de los favoritos del torneo. (Foto especial)

Los mejores jugadores del PGA Tour como Scottie Scheffler y Rory McIlroy; del DP World Tour, Patrick Reed y algunos de LIV Golf como Jon Rahm se citan este jueves el Abierto de Escocia en The Renaissance Club, en la Costa Oeste de Escocia, en un torneo previo al Open Championship (cuarto y último Major) de la próxima semana.

Para los invitados de LIV Golf que han acogido al DP World Tour como su segunda casa, el Abierto de Escocia es un torneo es de suma importancia ante la escasa competencia en la gira saudí que está riesgo de desaparecer.

“Es la antesala perfecta para el Open Championship. Me gusta ver juntos a los mejores del mundo”, afirmó McIlroy este miércoles ante los medios.

Un punto de vista similar tuvo Scottie Scheffler, el número uno del mundo. “Es una excelente manera de prepararse para el Open Championship. Es un campo de golf magnífico”.

La semana favorita de Jon Rahm

Para el español Jon Rahm que regresa al The Renaissance Club por una invitación desde 2022, dijo: “Es una de mis semanas favoritas, es muy bonito volver. Aunque me encanta Valderrama y siempre es una gran semana, este torneo te prepara mucho mejor para The Open. Por eso, tantos jugadores vienen a disputar el Scottish Open”.

Es la quinta ocasión que el torneo escocés está coorganizado por el PGA Tour y el DP World Tour como parte de su alianza estratégica.

“Estoy muy contento de que el DP World Tour me haya dado esta oportunidad y de poder estar aquí jugando en lo que no solo es una gran semana, sino también un magnífico campo de golf y un público fantástico. Es genial estar aquí de nuevo”, añadió Rahm, líder de LIV Golf.

En la lista de más jugadores LIV que jugarán este torneo están David Puig y Tyrrell Hatton, mientras que excampeones como Chris Gotterup, Robert MacIntyre, Xander Schauffele, Min Woo Lee y el ganador del PGA Championship, Aaron Rai, serán las principales estrellas del evento.

Semana clave en Escocia

Para el noruego Viktor Hovland, el Abierto de Escocia tiene mucha historia. “Aquí han ganado grandes campeones. Sí, todos queremos ganar este evento, y también el de la semana que viene este es clave, además hay mucha ilusión por jugar al golf links”. Para Hovland es una de las formas más divertidas de jugar al golf así.

El golf latino en Escocia solo estará representado por el colombiano Nico Echavarría como jugador del PGA Tour.

El ganador del torneo se embolsará un premio de 1,57 millones de dólares.