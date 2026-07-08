¿Cuándo presentará América su jersey para el Apertura 2026?

América América ya está en la recta final de su preparación antes de iniciar el torneo Apertura 2026. (@Cl)

Las Águilas del América acaban de terminar su pretemporada en España, concentración que tuvieron gracias a la ayuda de la Federación Española de Futbol y que es el preámbulo de la presentación de su nueva piel para el Apertura 2026.

América lucirá nuevos plumajes para la próxima temporada

Así, América ya trabaja ahora en Coapa de cara al próximo torneo, ya que la meta es conseguir el título para este año que comienza en breve y con un nuevo DT, luego de la salida de André Jardine.

Además, América aún busca refuerzos al ataque, ya que Henry Martín tiene una gran baja de juego, además de que no está cómodo con su rol en el equipo.

A sólo unos días de que comience el torneo Apertura 2026, algunas de las nuevas playeras que portará el América se revelaron, donde incluso llama la atención una de color rosa.

Footy Headlines, sitio que se especializa en información de uniformes deportivos, ya reveló algunas playeras del América para el siguiente torneo, pero también, la fecha en que será la presentación del nuevo plumaje.

¿Cuándo presentará América sus jerseys para el Apertura 2026?

De acuerdo con Footy Headlines, el próximo lunes 13 de julio será cuando los azulcremas den a conocer su camiseta de visitante, la cual será negra con gris obscuro, una combinación poco usual en el equipo.

Este jersey creado por adidas destacará por su diseño discreto, retro y traerá de regreso varios detalles de uniformes anteriores de las Águilas.

Así también, la ‘V’ que resalta en la parte frontal del jersey es llamativa y el escudo sólo tendrá las letras C y A entrelazadas, lo cual es un detalle curioso en esta ocasión.

¿Cuándo y contra quién debuta América en el Apertura 2026?

Las Águilas del América iniciarán actividades el próximo sábado 18 de julio a las 21:00 horas y visitarán la Corregidora para enfrentar al Querétaro.

El partido lo podrás ver a través de Fox Sports, Caliente TV, VIX Plus y será el debut del equipo más grande de México.