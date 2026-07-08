F1: ¿Max Verstappen dejará a Red Bull Racing e irá a McLaren?

Max Verstappen Max Verstappen es uno de los mejores pilotos en la historia de la F1. (EFE)

¿El fin de una era en Red Bull Racing se acerca? Max Verstappen es uno de los mejores pilotos en la historia de la F1, pero también, pronto cambiaría de aires para ir a un equipo que le ofrezca muchas más comodidades.

Mercedes buscó a Max Verstappen en el pasado

Una vez que llegue el 26 de julio, cuando se corra el Gran Premio de Hungría, los rumores de cambios y el ascenso de nuevos pilotos se ponen en la mesa del Gran Serial de Automovilismo.

Para este año, el neerlandés dejó de tener un auto competitivo y además estableció su inconformidad con el nuevo reglamento, además de que Red Bull le quitó ciertos beneficios de los que gozaba y los sumó a los resultados btenidos este año.

Recordemos también que en el 2025, Mercedes buscó a Max Verstappen para ser parte de su plantilla de pilotos, pero esto no ocurrió.

A pesar de que en el próximo parón de F1 pueden tener actualizaciones para el automóvil, en Red Bull no se ve un futuro lleno de éxitos, sino por el contrario, por esa razón, Max Verstappen vería con buenos ojos el irse del equipo.

¿Por qué Max Verstappen saldría de Red Bull Racing?

En el GP de Austria, Verstappen tuvo una falla en el alerón trasero y la misma falla la tuvo en la carrera siguiente, en Silverstone, donde Max se salió de la pista y le costó puntos valiosos.

A pesar de que Verstappen tiene contrato hasta 2028, el piloto podría pedir un cambio en breve. Además, todos aquellos que lo apoyaban no están más en el equipo, por lo que la relación con la escudería se rompió desde hace varios meses.

Una de las acciones que realizó Red Bull para retener a Verstappen recientemente es volverlo accionista del equipo. Ferrari y Mercedes, dos de los equipos grandes no irían por el piloto, ya que tienen contratos con sus actuales pilotos.

¿Por qué Max Verstappen llegaría a la escudería McLaren?

Pero hay un equipo que tienen a Lando Norris y Oscar Piastri en sus filas y es McLaren, equipo que analizaría el rendimiento de sus pilotos para hacer un espacio al Campeón del Mundo de F1.

McLaren cuenta con personal que trabajó en Red Bull, además que es un equipo que ofrecería un sinfín de beneficios a Verstappen en un futuro cercano, aunque no han revelado sus verdaderas intenciones.

De esta forma, el futuro de Max Verstappen podría estar en otro equipo, pero eso sería posible hasta el próximo año, cuando se abra una baraja de posibilidades en equipos como McLaren.