Escándalo de corrupción, polémicas arbitrales y racismo “empañan” a la selección de Argentina en el Mundial 2026

Mundial polémico Argentina, selección que se mantiene invicta en el torneo, es asediada por diversas polémicas. (EFE)

Casi al mismo tiempo en el que la selección de Egipto acusaba un partido amañado para favorecer a Argentina, una cuenta oficial del gobierno israelí aseguraba, como una especie de chiste, pero con algo de seriedad, que la mayor estrella global del balompié, Lionel Messi, creció en el Estado de Israel.

Sí, detalló la cuenta Israel en Español, en un posteo que luego fue borrado, el astro del equipo albiceleste, heredero del 10 de Diego Armando Maradona, creció en una calle con el nombre de ese país, en su natal Rosario, ciudad perteneciente a la provincia de Santa Fe, que es considerada también la cuna de la bandera nacional y de Ernesto “El Che” Guevara.

Las redes enardecieron, pues no sólo se vinculaba a Messi con el estado israelí, responsable de un genocidio en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, con más de 20 mil niños palestinos muertos y más de 44 mil menores heridos entre octubre de 2023 y 2025, de acuerdo a una investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sino que también, durante el partido entre el equipo sudamericano contra Egipto, cuyo entrenador apoya la causa palestina, había una bandera con la estrella de David en la tribuna argentina.

Esa, sin embargo, fue una de las tantas polémicas que asediaron a la nación albiceleste, en una jornada que ha empañado su invicto paso por la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevada a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

La peor de ellas, quizá, sea un escándalo de corrupción y lavado de dinero que podría dañar irreparablemente la reputación del futbol argentino.

¿Por qué investigan a la federación argentina de corrupción?

El Federal Bureau of Investigation (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino en ese país para determinar si algunos de sus movimientos económicos podrían constituir delitos, informó el diario La Nación.

La pesquisa, iniciada en 2025, se dio a conocer en plena participación de la selección argentina en el Mundial 2026.

La investigación se centra en el cobro de contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras empresas mediante la firma TourProdEnter LLC. De acuerdo con el medio argentino, las autoridades estadounidenses analizan si esas operaciones podrían configurar delitos como lavado de dinero o fraude a través del sistema bancario de Estados Unidos.

Como parte de las indagatorias, los investigadores sostuvieron una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a la AFA por presunta corrupción, y también evalúan citar a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, en medio del conflicto que mantiene con la dirigencia del futbol argentino.

De forma paralela, la AFA también enfrenta un proceso judicial en Argentina. El pasado 26 de junio, un tribunal confirmó el procesamiento de su presidente, Claudio “El Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino por una causa de presunto fraude fiscal relacionada con la retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos.

Tras esa resolución, la causa avanzó hacia un eventual juicio oral. Tapia, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos por el Mundial, viajó con autorización judicial. En tanto, la AFA sostiene que cumplió con todas sus obligaciones fiscales y aseguró haber presentado las declaraciones correspondientes, rechazando que existieran irregularidades en los aportes del personal.

Corrupción en la AFA Claudio "Chiquita" Tapia (derecha), mandamás de la federación argentina, es señalado por irregularidades al frente de la organización. (EFE)

Reclamos por el arbitraje ante Egipto: ¿qué pasó en el partido contra Argentina?

El partido de octavos de final entre Argentina y Egipto terminó con una protesta formal de la Federación Egipcia ante la FIFA.

El organismo cuestionó un gol anulado mediante el VAR y un penal que, a su juicio, no fue sancionado antes del gol de la victoria argentina por 3-2.

El entrenador Hossam Hassan y el capitán Mohamed Salah coincidieron en que las decisiones arbitrales influyeron en el resultado.

La prensa egipcia y del mundo árabe analizó este miércoles la dramática eliminación de ‘Los Faraones’ ante Argentina por 3-2 en los octavos del Mundial 2026, tras mantener contra las cuerdas a la vigente campeona durante casi 80 minutos, indignada por la actuación arbitral, que traspasó “los límites del campo”.

El diario deportivo egipcio Kingfut situó el foco de la indignación en el VAR y recogió en su portada las declaraciones del técnico de la selección, Hossam Hassan, quien calificó abiertamente de “escándalo” el arbitraje del francés François Letexier.

‘Los Faraones’ se quejaron por un gol anulado y dos presuntos penaltis no pitados en los últimos compases del encuentro, que precedieron al tanto decisivo de los argentinos, protestas que secundaron los medios regionales.

El diario egipcio Youm7 fue más allá y afirmó en sus páginas que el partido “se convirtió en uno de los más polémicos de todo el torneo” debido a las decisiones de Letexier, y aseguró que la gravedad de lo ocurrido ha “traspasado los límites del campo”.

Los analistas del medio, los exfutbolistas Khaled Gadallah y Bashir al Tabai, apuntaron que la anulación del gol de Zico “no tenía ninguna justificación”, mientras que canales como Bein Sports, que transmiten el campeonato en exclusiva para Egipto, coincidieron en ese análisis y apuntaron que si se da por válida la tesis del VAR de la falta previa al inicio de la jugada para anular el gol egipcio, se debería haber hecho lo mismo con el último tanto argentino.

A su juicio, la jugada del tanto ganador de Enzo Fernández en el minuto 91 arrancó con un penal cometido sobre Mohamed Salah en el área argentina.

La FIFA no ha informado sobre una investigación disciplinaria contra los árbitros del encuentro.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina vs Egypt ATLANTA (United States), 08/07/2026.- Enzo Fernandez (R) of Argentina scoring the 3-2 during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Argentina against Egypt, in Atlanta, USA, 07 July 2026. (Egipto) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

FIFA investiga denuncia de racismo a iShowSpeed por parte de la afición argentina

Durante el partido entre Argentina y Cabo Verde, el creador de contenido IShowSpeed denunció haber recibido insultos racistas desde la tribuna durante una transmisión en vivo.

La FIFA confirmó la apertura de un expediente para revisar lo ocurrido y determinar si existen elementos para imponer sanciones conforme a su reglamento contra la discriminación.

Paralelo a la acusación del influencer, en redes sociales se volvieron virales videos de aficionados argentinos insultando a seguidores de Egipto, durante el encuentro entre ambos países.

Las controversias extradeportivas han acompañado el paso de Argentina en el Mundial 2026. La investigación sobre la AFA, la protesta de Egipto por el arbitraje y el expediente abierto por la FIFA por presunto racismo forman parte de los hechos registrados durante la participación del vigente campeón del mundo.

A sus 39 años, sin embargo, Messi, quien lleva la impresionante cantidad de 8 goles en la actual Copa del Mundo, ha demostrado que, a pesar de los escándalos de corrupción que persiguen a los hombres de pantalón largo del futbol argentino, es con toda certeza el mejor futbolista que jamás ha existido._Con información de EFE.