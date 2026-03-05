Valtteri Bottas se burla de la debilidad de Aston Martin

Piloto de Cadillac. Valtteri Bottas bromeó durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Australia. (@CadillacF1News_)

El finés Valtteri Bottas utilizó la primera conferencia de prensa de la FIA de la temporada 2026 para burlarse del equipo Aston Martin, bromeando con que los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll son sus elegidos para ganar el campeonato.

Con algunos días de pruebas ya a sus espaldas, al finlandés le preguntaron a quién elegía como principal candidato para ganar el campeonato esta temporada, y su respuesta no decepcionó.

“Si tengo que adivinar algo ahora, voy a decir Lance Stroll, Fernando Alonso”, bromeó Bottas. “Y… George Russell”, agregó. “Creo que ellos (Mercedes) estaban ocultando su verdadero rendimiento, así que van a superar a Aston al final en Abu Dhabi”.

¿Cuál es el equipo más débil de la parrilla?

Aston Martin llega a Melbourne como el equipo más débil de la parrilla, con la escudería de Silverstone confirmando que restringirá la cantidad de vueltas que completarán sus pilotos este fin de semana debido a intensas vibraciones causadas por la unidad de potencia Honda.

“Lo que hemos logrado para este fin de semana que se probó en el banco de pruebas durante el transcurso del fin de semana y que ha reducido con éxito, de manera significativa, la vibración que llega a la batería”, dijo el director del equipo, Adrian Newey, el jueves en Melbourne. “Pero lo importante de recordar es que la unidad de potencia es la fuente de la vibración, es el amplificador.

“El chasis es, en ese escenario, el receptor. Un chasis de carbono es una estructura naturalmente rígida con muy poca amortiguación, por lo que la transmisión de esa vibración al chasis es algo en lo que no hemos logrado ningún progreso”.

Existen problemas de fiabilidad

El célebre diseñador de coches de F1 agregó que las vibraciones no solo están afectando a los pilotos, sino que también están sacudiendo los autos hasta desarmarlos, lo que explica algunos de los problemas de fiabilidad observados durante las pruebas en Bahréin. Pero la salud de los pilotos es, como es lógico, lo más importante.

“Vamos a tener que estar muy fuertemente restringidos en la cantidad de vueltas que hagamos en la carrera hasta que podamos resolver la fuente de la vibración y mejorar la vibración en su origen”, dijo Newey, en referencia a la unidad de potencia.

Mientras Mercedes y Russell (la elección realista de Bottas para el campeonato) parecen muy prometedores de cara a la temporada, los problemas de Aston Martin son sorprendentes.

¿A qué hora inician las prácticas del GP de Australia?

-Práctica 1

México: Jueves 5 de marzo de 2026 - 19:30h

-Práctica 2

México: Jueves 5 de marzo de 2026 - 23:00h

-Práctica 3

México: Viernes 6-mar-19:30 a 20:30

-Clasificación

México: Viernes 8 de marzo 23:00h

-Carrera

México: Sábado 7 de marzo 22: 00h