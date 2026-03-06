Cristiano Ronaldo viajará a España para tratar su lesión por ser “más grave de lo que pensaba”

Cristiano Ronaldo El delantero portugués está en busca del récord de los mil goles marcados antes de su retiro.

Tres días después de anunciar que Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la corva, el cuerpo técnico del Al-Nassr confirmó que el jugador portugués tendrá que viajar a España para recibir un tratamiento especializado ya que “la lesión era peor de lo que se esperaba”. De esta forma, ‘CR7’ reduce sus posibilidades de estar en México para el partido de Fecha FIFA en el Estadio Banorte.

¿Qué lesión tiene Cristiano Ronaldo?

El pasado 28 de febrero, Cristiano Ronaldo salió lesionado del partido ante el Al-Fayha al minuto 81. Posteriormente, el club informó que se trata de una lesión en el tendón de la corva, por lo que el astro portugués estaría de baja al menos dos semanas.

Ahora, este viernes 6 de marzo, el entrenador del Al-Nassr Jorge Jesus, informó que “El Bicho” viajará a España debido a que la lesión es más seria de lo que parecía en un principio: “Después de las pruebas médicas, vimos que la lesión de Cristiano Ronaldo es más seria de lo que pensábamos. Él va a viajar a España, como otros jugadores que han ido por tratamiento que se han lesionado. Su lesión requiere tratamiento en Madrid con un terapeuta profesión y esperamos que regreso pronto con el equipo”.

El pasado 2 de marzo, varios medios reportaron que Cristiano Ronaldo había salido de Arabia Saudita luego de que las fuerzas militares de Irán atacaron la embajada de Estados Unidos en este país rumbo a la capital española. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el club. Ahora, el portugués sí saldrá para recibir tratamiento especializado.

¿Vendrá Cristiano Ronaldo al México vs Portugal en el Estadio Banorte?

Aunque todavía no está oficialmente descartado, las nueva declaraciones del entrenador del Al-Nassr y su viaje a España son un indicio poco alentador para la afición mexicana que ya compró sus boletos para este encuentro que reinaugurará el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) el próximo 28 de marzo.

Con la Copa del Mundo a menos de 100 días de empezar, es probable que “El Bicho” priorice su recuperación sobre un partido amistoso.