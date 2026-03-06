La Selección Mexicana de Beisbol inicia con victoria en el Clásico Mundial

Clásico Mundial de Beisbol-Houston. México celebra así su primera victoria en su debut ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. (Foto especial)

La Selección Mexicana de Beisbol inició con el pie derecho derrotó 8-2 a Gran Bretaña en su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 en el Daikin Park, casa de los Astros de Houston, frente a unos 29,724 aficionados.

La primera carrera llegó en la apertura del segundo acto con jonrón solitario de Nacho Álvarez Jr., que dio la vuelta al cuadro con efusividad y se enmascaró en el dugout como parte de su festejo.

Los dos abridores, Jack Anderson por la novena británica y Javier Assad por el conjunto nacional, se enfrascaron en un duelo de pitcheo. Al final, el diestro tijuanense acumuló 3.2 innings en los que permitió dos inatrapables y no toleró ninguna carrera.

En el quinto capítulo, Luis Gastélum sofocó la rebelión británica ante Jazz Chisholm Jr., que bateó elevado al prado derecho, con dos corredores en los senderos.

La Selección europea emparejó los cartones en la parte baja del sexto capítulo con cuadrangular solitario de Harry Ford ante los envíos de Alex Carrillo.

El juego se mantuvo en la línea hasta el octavo rollo. Tras dos outs, el relevista Gary Gill Hill atravesó un periodo de descontrol y dio pasaportes a Jarren Duran y Randy Arozarena. El manejador Brad Marcelino trajo la grúa e ingresó a Tristan Beck. Con ambos en los senderos, Jonathan Aranda detonó batazo de cuatro estaciones por encima del gigantesco cuaderno de cuadrícula para poner la pizarra 4-1.

RALLY DE CUATRO CARRERAS

La novena de México dirigida por Benjamín Gil aseguró el juego con un rally de cuatro carreras en la apertura del noveno rollo. Rowdy Tellez y Nacho Álvarez Jr. iniciaron la tanda con bases por bolas cortesía del relevista Graham Spraker. Un out después, Alek Thomas se trajo dos carreras al plato con un sencillo al jardín central que colocó 6-1 la pizarra.

Dylan Covey relevó a Spraker y fue recibido por un doblete productor de una carrera de Joey Ortiz. Randy Arozarena cerró la cuenta de la artillería mexicana con un sencillo al prado derecho que mandó al pentágono a Joey Ortiz con la octava carrera.

Andrés Muñoz permitió una carrera en el cierre de la novena entrada, vía doblete productor de Trayce Thompson, pero consiguió los últimos tres outs, dos por la vía de ponche, para acabar el juego y darle a la Selección Mexicana de Beisbol por primera vez un triunfo en su juego de presentación en la historia del Clásico Mundial de Beisbol.

MEX: Assad, Bernardino (4), Gastélum (5), Carrillo (6), Natera Jr. (6), García (7), Vodnik (8) y Muñoz (9).

GB: Anderson, Wells (4), Long (6), Gill Hill (7), Beck (8), Spraker (9) y Covey (9).

Lineup México: Duran (JI), Arozarena (JI), Aranda (1B), Kirk (C), Tellez (BD), Álvarez Jr. (3B), Gonzales (2B), Thomas (JC) y Ortiz (SS).

Lineup GB: Chisholm Jr. (2B), Eaton (JC), Ford (C), Murray (1B), Koperniak (JI), Robinson (BD), Johnson (3B), Lewis Jr. (SS) y Thompson (JD).

ENTRADAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

MÉXICO 0 1 0 0 0 0 0 3 4 8 6 0

G.BRETAÑA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 8 0

PG: Robert García

PD: Gary Gill Hill

Jonrones: MEX Nacho Álvarez Jr. (1) y Jonathan Aranda (1); GBR Harry Ford (1)