Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la Jornada 10 | Clausura 2026

La segunda parte de la fase regular del torneo de Liga MX arranca luego de la actividad de media semana. Los equipos contendientes comienzan a mostrarse como tales, mientras que otros quieren resurgir en los ocho partidos finales de la temporada regular para llegar con fuerza a la liguilla. Los partidos estelares de este fin de semana son el Clásico Tapatío y el Clásico Regio. Dos de las grandes rivalidades regionales de nuestro país se disputan en busca de la parte alta de la clasificación.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Clausura 2026, Jornada 10

Liga MX | Jornada 10, Clausura 2026 Este fin de semana será de Clásicos con los partidos de Atlas vs Chivas y Tigres vs Monterrey.

Mazatlán vs León | viernes 6 de marzo (19:00 horas)

El viernes futbolero vuelve a arrancar en la cancha de Mazatlán. Los ‘Cañoneros’ perdieron luego de una pequeña racha de dos victorias consecutivas y quieren recuperar el rumbo en casa. ‘La Fiera’ descansó este martes y miércoles, pero tiene la oportunidad de conseguir una tercera victoria y comenzar a acercarse a la zona de puestos de liguilla tras un inicio decepcionante.

Necaxa vs Pumas | viernes 6 de marzo (21:00 horas)

Para cerrar la noche, los ‘Rayos’ estarán en casa para recibir a los Pumas. Necaxa ha tenido problemas de local, sumando tres derrotas y sólo un triunfo en Aguascalientes esta temporada, por lo que necesitan corregir esta situación para darle una alegría a su afición y comenzar a escalar lugares. Universidad Nacional viene de perder su invicto tras caer con Toluca. Sin embargo, los universitarios se mantienen como la ofensiva más productiva del torneo y quieren hacerla valer en territorio hidrocálido.

Cruz Azul vs Atlético de San Luis | sábado 7 de marzo (17:00 horas)

Para comenzaron las acciones sabatinas, los líderes generales reciben en Puebla a San Luis. ‘La Máquina’ se mantiene con paso firme este torneo en el primer puesto, pero saben que es fundamental que su segunda mitad del torneo sea igual de productiva. por su parte, San Luis viene de conseguir un triunfo por goleada en casa y quiere mantener el buen ritmo de la mano del líder de goleo individual, Joao Pedro, quien suma ya nueve tantos hasta el momento.

Querétaro vs América | sábado 7 de marzo (17:00 horas)

Al mismo tiempo, Gallos estará como local recibiendo al América. El cuadro queretano no ha conseguido salir de la parte baja cuando ya casi cumplen un año desde que dejaron de pertenecer al Grupo Caliente. En frente, América quiere salir de su crisis actual. Luego de perder ante Bravos de Juárez, los azulcremas están fuera de puestos de liguilla y necesitan no sólo un triunfo, sino recuperar el nivel que los llevó a ser tricampeones del futbol mexicano en 2025.

Atlas vs Chivas | sábado 7 de marzo (19:05 horas)

Para seguir las emociones, tendremos el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas. Una de las rivalidades más antiguas del futbol mexicano tendrá un nuevo capítulo con estos dos equipos luchando por los tres puntos y el orgullo de Jalisco. ‘La Academia’ ha sido uno de los mejores locales del torneo con cuatro victorias y un empate. Por su parte, Chivas inició el semestre con seis victorias al hilo, pero busca recuperar a la senda del triunfo luego de dos derrotas seguidas y pelear de nueva cuenta por el primer puesto de la tabla general.

Pachuca vs Puebla | sábado 7 de marzo (19:06 horas)

Los Tuzos volvieron a escalar lugares en la tabla general y ya se encuentran dentro del top 4 luego de cuatro victorias en sus cinco partidos más recientes. Por su parte, ‘La Franja’ viene de romper las quinielas a media semana tras golear a los Tigres y quieren volver a sorprender a propios y extraños para demostrar que no fue obra de la casualidad.

Tigres vs Monterrey | sábado 7 de marzo (21:00 horas)

En el partido estelar de la noche, tenemos el Clásico Regio. Uno de los partidos más intensos en las tribunas regresa con dos equipos en busca de encontrar su mejor versión para pelear por el título. Tigres ha sido irregular y viene de perder ante Puebla a media semana. Como local ya tiene dos derrotas este semestre y necesita que ‘El Volcán’ vuelva a ser su fortaleza. Rayados destituyó a Domenec Torrent la semana pasada y ganaron ante Querétaro. Ahora, tendrán un reto mayor que podría significar un golpe anímico a favor de cara a la segunda parte de la campaña.

Toluca vs Juárez | domingo 8 de marzo (17:00 horas)

Arrancando las acciones dominicales, tendremos a los bicampeones y únicos invictos del certamen. Toluca salió triunfal del Olímpico Universitario y está a un punto de los líderes generales, por lo que quieren seguir luchando por la cima y mantenerse como los rivales a vencer. Bravos viene de conseguir una sorpresa en la capital del país y ahora podría acabar con el único invicto que queda en este torneo

Tijuana vs Santos Laguna | domingo 8 de marzo (21:06 horas)

Finalmente, dos de los equipos que mejor representan la irregularidad de la Liga MX se enfrentan en la frontera. Xolos ha dejado ir muchos puntos en seis empates en lo que va de este torneo, lo que ya los tiene en la parte baja de la clasificación. Por su parte, Santos Laguna suma dos empates y siete derrotas, por lo que si no hacen algo pronto, podrían estar firmando uno de sus peores torneos cortos en la historia.