María Fassi e Isabella Fierro en el Top 10 del Atlantic Beach Classic

Atlantic Beach Classic. María Fassi se mete entre las 10 mejores a la mitad de la competencia del EPSON Tour. (Foto especial)

Las golfistas mexicanas Isabella Fierro y María Fassi están dando la pelea por los primeros sitios en el torneo del EPSON Tour el Atlantic Beach Classic que se juega en Florida. Tras la segunda ronda la hidalguense firmó un 69 y la yucateca un 65 para posicionarse de los sitios ocho y dos en la clasificación de manera respectiva.

Fassi, que el jueves firmó tarjeta de 70 golpes, el viernes logró un 69 y con suma de 139 (-3) comparte el T10 que la ponen a una distancia de siete impactos de la líder estadounidense Annabelle Pancake-Webb, que con su 63 subió ocho lugares.

Fierro, por su parte embocó siete birdies por un bogey para tarjeta de 65 golpes que sumó a los 68 de su primera ronda para acumular 133 (-9), con el que empata al segundo lugar con Dorsey Addicks de los Estados Unidos. Ambas acechan a un golpe de distancia a Annabelle.

Lauren Olivares será la tercera mexicana que tenga acción el fin de semana, logró el par de campo (71) para que con suma de tres sobre par. esté entre las 55 mejores de la clasificación. En el intento de avanzar se quedó Paula Miranda.