Mazatlán vs León: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Mazatlán FC y Club León se enfrentan este viernes en la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido clave para ambos clubes que intentan mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

El encuentro se disputará en el Estadio El Encanto, casa del conjunto sinaloense, que buscará aprovechar su localía para sumar puntos importantes.

¿A qué hora juega Mazatlán vs León hoy?

El partido entre Mazatlán y León se jugará:

Fecha: viernes 6 de marzo de 2026

viernes 6 de marzo de 2026 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

Este duelo será uno de los que abrirán la actividad de la jornada en el futbol mexicano.

¿En qué canal ver Mazatlán vs León EN VIVO?

La transmisión del partido podrá verse en México a través de:

TV abierta: Azteca 7

Azteca 7 TV de paga: FOX Sports

FOX Sports Streaming: FOX One

También se podrá seguir el minuto a minuto en distintos portales deportivos y redes sociales oficiales.

¿Cómo llegan Mazatlán y León al partido?

Mazatlán llega a este encuentro con la necesidad de sumar puntos para salir de la parte baja de la tabla, tras resultados irregulares en el torneo.

Por su parte, León intentará aprovechar el momento para acercarse a los puestos de clasificación y mejorar su desempeño como visitante en el Clausura 2026.

El enfrentamiento promete ser clave para ambos clubes en su camino dentro del campeonato.