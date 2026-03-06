Necaxa vs Pumas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Necaxa vs Pumas Club Universidad Nacional visita el Estadio Victoria

Necaxa y Pumas juegan hoy en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Victoria. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de este viernes 6 de marzo: horario y dónde ver en vivo.

Club Universidad Nacional quiere retomar la senda del triunfo luego de perder el invicto y posiciones en la tabla general tras la derrota ante Toluca en la presente temporada de la primera división del futbol mexicano.

Previa y pronóstico Necaxa vs Pumas| Partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX

El enfrentamiento entre Los Rayos y los universitarios suele ofrecer partidos cerrados y con escaso margen de diferencia. El historial general en Liga MX refleja una rivalidad equilibrada a lo largo de 100 encuentros, con ventaja para los universitarios que suman 37 victorias, frente a 31 triunfos de los Rayos y 32 empates.

A pesar de ese dominio histórico, el Estadio Victoria es un escenario complicado para el conjunto felino en los últimos años. Necaxa ganó las cuatro ocasiones más recientes en las que recibió a Pumas, con nueve goles anotados y apenas uno concedido, un dato que alimenta la confianza del equipo hidrocálido.

Pumas llega ubicado en el quinto lugar del Clausura 2026 con 16 puntos. En sus últimos cinco compromisos suma tres victorias, un empate y una derrota. El golpe más reciente ocurrió a media semana cuando Toluca remontó para imponerse 3-2 en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que puso fin a su racha positiva.

Del lado de Necaxa, la situación es distinta. Los Rayos ocupan el puesto 15 de la tabla y necesitan sumar con urgencia para mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final.

En términos de pronóstico, se anticipa un duelo equilibrado. Pumas llega con mejor posición en la clasificación, aunque Necaxa cuenta con el respaldo de su fortaleza reciente como local frente a los universitarios, por eso se perfila un empate.

¿A qué hora juegan Necaxa vs Pumas hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México, dentro de la actividad de la Jornada 10 del Clausura 2026.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Necaxa vs Pumas?

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre Necaxa y Pumas a través de diferentes plataformas de televisión y streaming. La transmisión en vivo estará disponible en: Azteca 7, ViX y Claro Sports

Alineaciones probables Necaxa vs Pumas

Necaxa: Ezequiel Unsain; Alexis Peña, Cristian Calderón, Agustín Oliveros, Emilio Lara; Kevin Rosero, Rogelio Cortez, Danny Leyva, Raúl Sánchez; Tomás Badaloni y Ricardo Monreal.

Pumas: Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo; César Garza, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Pedro Vite; Juninho y Robert Morales.