Remodelación del Estadio Azteca: así luce por dentro a unas semanas de su reinauguración

El histórico Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial, se encuentra en la fase final de su remodelación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes que muestran cómo luce el interior del estadio a pocas semanas de su reinauguración, dejando ver avances importantes en el terreno de juego, las gradas y las zonas internas del inmueble.

¿Cómo luce el Estadio Azteca por dentro tras su remodelación?

Las imágenes más recientes revelan que la cancha ya luce en buenas condiciones mientras continúan los trabajos en diferentes sectores del estadio, especialmente en áreas de gradas, palcos y servicios para los aficionados.

Las obras forman parte de una modernización integral que incluye nuevos vestidores, redistribución de asientos, mejoras en zonas VIP y la instalación de tecnología para cumplir con los estándares exigidos por la FIFA.

Además, el inmueble contará con conexión WiFi de alta velocidad, más cámaras de seguridad, un sistema de sonido renovado y nuevos accesos para mejorar la movilidad de los asistentes durante eventos masivos.

¿Cuándo será la reinauguración del Estadio Azteca?

De acuerdo con reportes recientes, la reapertura del Estadio Azteca está prevista para el 28 de marzo de 2026, fecha en la que se espera un partido inaugural para estrenar oficialmente el inmueble remodelado.

El estadio también tendrá un papel histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que albergará el partido inaugural del torneo y varios encuentros más, convirtiéndose en el primer estadio en la historia en recibir tres Copas del Mundo diferentes.

Con las obras en su etapa final, el llamado Coloso de Santa Úrsula se prepara para volver a abrir sus puertas y convertirse nuevamente en uno de los escenarios más importantes del futbol internacional.