Yareli Acevedo se lleva la victoria en la Copa del Mundo en Australia

Copa del Mundo de Ciclismo en Perth. Yareli Acevedo (c) en el podio de premiación le acompañan, la noruega Anita Yvonne Stenberg (i) y la representante de Hong Kong Sze Wing. (COM)

Una vez más la pedalista mexicana Yareli Acevedo sube a lo más alto del podio, esta vez lo hizo en la prueba de eliminación en la Copa del Mundo de Ciclismo UCI que se celebra en Perth, Australia.

La vigente campeona mundial de la prueba por puntos en 2025, confirma una vez más ser una de las mejores de la actualidad en pista.

Con un cierre espectacular Acevedo superó a la noruega Anita Yvonne Stenberg quien se quedó con la medalla de plata, mientras que el bronce fue para Sze Wing Lee de Hong Kong.

“Fueron dos largas vueltas, hubo ahí una confusión, un error técnico que me pudo haber costado la carrera, pero gracias a Dios se dio el resultado y estoy muy feliz por esto”, expresó la mexicana tras su victoria.

La participación de Acevedo continúa en Australia, con la prueba de madison mañana y el domingo el ómnium. “Vamos con las próximas dos Copas del Mundo de esta serie de Copas”.

La competencia que se desarrolla en Australia reparte puntos para el ranking internacional UCI, lo que la convierte en una escala clave dentro del proceso de preparación de Yareli Acevedo en el camino del ciclo olímpico hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Resultados, Copa del Mundo Perth, Australia

Prueba de eliminación femenil

1. Yareli Acevedo (México)

2. Anita Yvonne Stenberg (Noruega)

3. Sze Wing Lee (Hong Kong)