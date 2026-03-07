Isaac del Toro, tercero en la Strade Bianche que gana Tadej Pogacar

Estrade Bianche. Taderj Pogacar presume su trofeo de campeón acompañado por Paul Seixas (i) e Isaac del Toro (d). (@TeamEmiratesUAE)

Agotado en la recta final. El mexicano Isaac del Toro entra tercero a la meta de la Strade Bianche 2026. (@TeamEmiratesUAE)

El esloveno Tadej Pogacar hizo historia al sumar su cuarta victoria en la Strade Bianche, carera de nivel World Tour, en la que el mexicano Isaac del Toro entró en el tercer sitio, luego ser superado en los últimos kilómetros por el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) de solo 19 años.

Tras cruzar la meta, el mexicano era esperado por Pogacar quien había llegado un minuto atrás, y después de un choque efusivo de manos ambos se abrazaron celebrando el trabajo en equipo (UAE Team Emirates -XRG), con dos de sus integrantes en el podio.

Pogacar se despachó los 201 kilómetros de la 20ª edición de la Strade Bianche en 4h45’15”, Seixas le secundó después de +1’00″ y Del Toro a 1’09”.

Ataque temprano para educar

Strade Bianche. Al doble campeón del mundo Tadej Pogacar nadie le hizo sombra este sábado y con orgullo alza su bandera. (@Team EmiartesUAE)

En la primera actuación de Pogacar en la temporada, el esloveno se encargó de arruinar las esperanzas de sus rivales en el Monte Sante Marie. El bicampeón del mundo atacó a 80 kilómetros de meta y, después de soltar a Seixas como último hombre en pie, protagonizó una larga cabalgada en solitario hacia la victoria.

Paul Seixas e Isaac del Toro fueron los mejores del resto, completando ambos el podio de la carrera. El francés sigue despuntando como una gran estrella de futuro, mientras que lo del campeón de México es una realidad desde hace tiempo.

Inicio caótico del recorrido

La Strade Bianche comenzó con unos primeros kilómetros muy caóticos. El pelotón rodó compacto al inicio, aunque pronto llegó una caída múltiple a 201 km de meta que afectó a siete corredores. La lucha por formar la escapada fue durísima y no permitió que ningún grupo se consolidara durante muchos kilómetros.

Faltando 165 km para la meta nueve corredores lograron abrir hueco y finalmente formar la fuga: Tibor del Grosso, Martin Marcellusi, Jack Haig, Patrick Konrad, Samuele Zoccarato, Adrien Boichis, Anders Foldager, Tim Rex y Davide Toneatti. El grupo llegó a superar el minuto de ventaja y se acercó a los dos minutos, pero el control del pelotón (con el UAE Team Emirates XRG tirando) impidió que la escapada se marchara demasiado.

Con el paso de los sectores de sterrato, la carrera se fue tensando. A medida que se acercaban los tramos decisivos, el margen de la fuga fue reduciéndose hasta que el pelotón terminó neutralizándola justo al comenzar el durísimo sector de Monte Sante Marie, a 83 kilómetros de meta.

Por un pasaje estrecho. Isaac del Toro se ha ganado la admiración de mucha gente que le impulsan a seguir mejorando. (@Strade Bia)

El UAE endureció la carrera con un ritmo brutal impuesto por Jan Christen, lo que provocó numerosos cortes en el grupo principal. Al final del movimiento, solo nueve corredores quedaron en cabeza: Pogacar, Del Toro, Seixas, Pidcock, Matteo Jorgenson, Romain Gregoire, Paul Lapeira y Jordan Labrosse.

El ataque contundente

Cuando restaban 80 km a la meta, Pogacar apretó el acelerador de forma increíble. Paul Seixas respondió inicialmente, mientras Del Toro intentaba seguirles desde atrás. Sin embargo, el esloveno terminó soltando al francés apenas dos kilómetros después y se marchó en solitario.

Con 72 km por delante, Pogacar lideró la carrera mientras los perseguidores intentaban organizarse. Seixas y Del Toro formaron el primer grupo perseguidor.

10 km más adelante Pogacar ya sin rival solo seguido por Seixas, Del Toro, Pidcock, Jorgenson y Gregoire a poco más de 1 minuto, corría plácido hacia la meta. El doble campeón del mundo confirmó así porque es el actual mejor corredor del planeta.

Quiso reventar a Seixas

Pogacar agradeció el trabajo de todos y cada uno de sus seis compañeros y reconoció que dio todo para soltar a Paul Seixas en su ataque en el Monte Sante Marie. “Ataqué todo para ver si explotaba”, dijo. Al no lograrlo ya trata al francés como un gran rival.