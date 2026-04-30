Original Grande Americano vs El Grande Americano: ¿Cuándo será la firma de contrato de la lucha máscara vs máscara?

Original Grande Americano vs El Grande Americano La firma del contrato hará oficial el combate de máscara vs máscara del próximo 30 de mayo en La Noche de los Grandes de AAA.

En exactamente un mes, sólo quedará un Grande Americano en el ring, el otro perderá la máscara para siempre. Aunque el combate ya fue anunciado de manera oficial, próximamente se hará la ceremonia de la firma de contrato en la AAA, lo que anticipa un nuevo enfrentamiento entre ‘El Chaparro’ y el nuevo ídolo del pancracio nacional.

Original Grande Americano vs El Grande Americano: ¿Cuándo se firmará el contrato?

El próximo domingo 30 de mayo en Monterrey, ambas versiones del personaje se enfrentarán en el cuadrilátero en una lucha de máscara contra máscara que ha generado gran expectativa en la afición de la lucha libre. AAA está preparando uno de los eventos más esperados del año con la culminación de una historia que se ha convertido en la rivalidad más destacada de este 2026 a nivel nacional e internacional debido a sus apariciones en WWE.

The contract signing for the highly anticipated Mask vs. Mask match at Noche de los Grandes will take place THIS Saturday from Querétaro.



Stream @luchalibreaaa at 10 ET/7 PT on FOX One in Latin America and on @WWE

YouTube + Facebook everywhere else. pic.twitter.com/rkIDMeWBU3 — Undertaker (@undertaker) April 30, 2026

Ahora, el director creativo de la AAA, Mark Calaway, mejor conocido como The Undertaker, anunció que este próximo sábado 2 de mayo, ambos luchadores se verán las caras en Querétaro para firmar el contrato que pondrá en juego su identidad en un combate donde el perdedor deberá dejar de usar la máscara, dejando solo un Grande Americano.

La ceremonia anticipa un careo y un enfrentamiento intenso como el que ambos han protagonizado en los meses recientes, desde la primera vez que se encontraron en el Royal Rumble realizado en Arabia Saudita, hasta el más reciente en el Raw del pasado lunes, donde ‘El Chaparro’ evitó que El Grande utilizara la pieza de hierro para derrotar al Rey Mysterio en combate individual.

La función será televisada por Fox One en México a partir de las 20:00 horas del centro de México.