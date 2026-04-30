El PIF de Arabia Saudí informa que dejará de financiar a LIV Golf

Fin de una época. Desde su creación en 2022 LIV Gol fue financiado por el PIF Saudí, algo que dejará de operar al final de la temporada 2026. (Foto especial)

El Fondo de Inversión Pública Saudí (PIF) anunció que solo financiará LIV Golf para el resto de la temporada 2026 antes eliminando su inversión en el controvertido Golf Tour.

El PIF es Arabia Saudí ha financiado LIV Golf desde su creación hace cuatro años, pero este jueves confirmó semanas de rumores de que retiraría la financiación del circuito al final de la temporada actual.

LIV Golf emitió anteriormente un comunicado propio confirmando el nombramiento de un Consejo Independiente liderado por los banqueros de inversión Gene Davis y Jon Zinman, que buscarán nuevos Inversores para el futuro de la gira.

El gobernador del PIF Yasir Al-Rumayyan también ha dejado el cargo de presidente de LIV Golf.

SÓLO EL RESTO DE LA TEMPORADA

El comunicado de PIF dice: “PIF ha decidido financiar LIV Golf solo para el resto de la temporada 2026. La inversión sustancial que LIV Golf requiere a largo plazo ya no es coherente con la fase actual de la estrategia de inversión de PIF.

“Esta decisión se ha tomado a la luz de las prioridades de inversión de PIF y la dinámica macroeconómica actual. La Junta de LIV Golf ha creado un Comité de Directores Independientes para evaluar alternativas estratégicas para su futuro más allá del horizonte de financiación de PIF”.

LIV YA INFORMÓ A SUS JUGADORES

LIV Golf informó a jugadores y personal el jueves que PIF retiraría su financiación y que el futuro de los jugadores estrella, como los ganadores de los grandes premios Bryson DeChambeau y Jon Rahm, sería dependiendo de conseguir nuevas inversiones.

El PIF ha invertido alrededor de 5.000 millones de dólares para que LIV Golf tuviera éxito, con grandes premios en efectivo y comisiones de bonificación de nueve cifras para atraer a los mejores jugadores fuera del PGA Tour.

La liga fue organizada por Al-Rumayyan y el dos veces campeón de un Grand Slam Greg Norman, que ejerció como CEO hasta su salida en 2025, siendo reemplazado por Scott O’Neil.

La pérdida del respaldo de PIF prácticamente acabaría con LIV Golf en su versión actual, con pequeños grupos de jugadores muy bien pagados compitiendo por enormes premios en torneos.

Vuelta a la página. Yasir-Al-Rumayyan hizo varios intentos por negociar con el PGA Tour sin éxito. (Foto especial)

LA HISTORIA

LIV comenzó a principios de los años 2022 y logró atraer a varias estrellas en la mejor etapa de sus carreras — Brooks Koepka, Bryson DeChambeau y Jon Rahm — y, por un momento, pareció ser un competidor viable, e incluso una amenaza existencial, para el propio PGA Tour.

Sin embargo, aunque LIV ha tenido cierto éxito internacional, la gira nunca ha conseguido captar una audiencia significativa en Estados Unidos. Koepka y Patrick Reed han dejado LIV. El contrato de DeChambeau con LIV termina al final de esta temporada y no ha dado ninguna indicación de hacia dónde irá una vez que sea agente libre.

INTENTO LIV POR SOBREVIVIR

LIV emitió un comunicado el jueves reconociendo los cambios inminentes. “LIV Golf ha construido algo verdaderamente diferente: una liga global con aficionados apasionados, talento de clase mundial y un impulso comercial demostrado”, declaró Gene Davis, presidente del recién creado Comité de Directores Independientes de LIV, en un comunicado.

La pérdida de la financiación saudí supone el fin de LIV en su formato actual, ya que es muy improbable que un conjunto de patrocinadores, inversores, ingresos por derechos de transmisión y venta de entradas compense la pérdida de acceso a miles de millones de dólares.

Los directivos de LIV han destacado varios indicadores positivos para atraer inversores, afirmando que los ingresos superan los 100 millones de dólares la temporada pasada, con patrocinadores como Rolex y HSBC. Tanto el torneo de Sudáfrica como el de Adelaida trajeron a más de 100.000 aficionados este año, y LIV asegura que 10 de sus 13 equipos serán rentables en 2026.

JUGADORES INCÓGNITA

Incertidumbre. El español Jon Rahm, uno de los jugadores estrella que más caro costó a LIV Golf. (Foto especial)

Una incógnita ahora es especialmente Bryson DeChambeau y Jon Rahm. Ambos rechazaron la oportunidad de reincorporarse al PGA Tour mediante el programa acelerado que Brooks Koepka utilizó a principios de este año. Patrick Reed dejó LIV la temporada pasada y ahora es jugador del European Tour.

El siguiente evento de LIV está programado para la próxima semana en Virginia y ha sido ppospuesto. Los responsables de la LIV esperan reprogramarlo para el otoño.