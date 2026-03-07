Isabella Fierro se lleva la victoria en el Atlantic Beach Classic

Atlantic Beach Classic. La golfista mexicana Isabella Fierro inicia la temporada 29026 con un triunfo en el EPSON Tour. (Foto especial)

Isabella Fierro que regresó para la temporada 2026 al LPGA Tour, se convirtió este sábado en campeona del torneo Atlantic Beach Classic que se jugó en el Atlantic Beach Country Club en Florida. La mexicana terminó el torneo con 200 golpes (-13), con cuatro de ventaja sobre un trío de jugadoras que compartieron el segundo sitio, entre ellas la hidalguense María Fassi.

La yucateca no tuvo rival en sábado

Fierro que jugó este torneo mientras el LPGA Tour regresa de su gira por Asia a los Estados Unidos la próxima semana, tuvo un ascenso diario en los tres días de competencia. El jueves inició con ronda de 68, el viernes ascendió hasta el segundo sitio de la clasificación con un 65 y este sábado aseguró el título de campeona con un 67 para un acumulado de -13 golpes.

En su último recorrido en el Atlantic Beach Country Club, la golfista de 25 años firmó seis birdies (hoyos 1, 3, 6, 14, 15 y 17) por dos bogeys (2 y 5) en el campo par 71, logrando su primera victoria de la temporada antes de competir en el LPGA Tour, al que regresa después de que en 2024 no pudo mantener la membresía y regreso al EPSON Tour en 2026.

Fassi remontó posiciones

María Fassi también exjugadora LPGA Tour, y quien esta temporada jugará la gira de ascenso, también vino de menos a más en Florida. La hidalguense inició el torneo con ronda de 70 golpes, le siguió con una de 69 y cerró con un 65, la más baja en sus tres días.

El cierre de Fassi fue aplaudible, inició el sábado por la mañana en un empate al sitio 10. En la primera mitad de su recorrido se apuntó dos birdies por un bogey, en la segunda parte embocó cinco birdies, tres de ellos seguidos entre los hoyos 12 y 14. Su score final fue de 204 (-9).

Las estadounidenses Annabelle Pancake-Webb y Kaitlyn Papp Budde compartieron el segundo sitio con María Fassi. La tercera mexicana en el torneo Lauren Olivares culminó en el sitio T57 con 208 (+5).

El siguiente torneo del EPSON Tour es el IOA Golf Classic y es muy probable que Isabella Fierro lo juegue, el evento será del 13 al 15 de marzo en el Alaqua Country Club en Longwood, Florida.