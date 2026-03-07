Querétaro vs América HOY: horario, dónde ver EN VIVO y previa del duelo del Clausura 2026 de la Liga MX

La Liga MX vuelve a encender motores con uno de esos partidos que siempre generan ruido en redes y en la sobremesa futbolera: Querétaro vs América, un enfrentamiento que promete intensidad, goles y drama desde el primer silbatazo.

Este sábado, las Águilas se meten al terreno de los Gallos Blancos con la misión de seguir sumando puntos en el Clausura 2026, mientras que el conjunto queretano busca aprovechar su casa para dar un golpe que sacuda la clasificación.

La expectativa es alta porque el América llega como uno de los equipos más poderosos del torneo, pero Querétaro sabe que en su estadio cualquier visitante puede pasarla mal.

¿A qué hora es el Querétaro vs América HOY?

El duelo entre Querétaro vs América se disputará este sábado 7 de marzo como parte de la jornada del Clausura 2026 de la Liga MX.

Horario del partido

Fecha: sábado 7 de marzo de 2026

Hora: 5:00 pm (tiempo del centro de México)

Estadio: La Corregidora

El silbatazo inicial marcará el arranque de un partido que podría modificar posiciones en la tabla y que enfrenta a dos clubes con objetivos muy distintos en el torneo.

Dónde ver EN VIVO Querétaro vs América

Para quienes no quieren perderse ni un segundo del encuentro, el partido tendrá transmisión en televisión y plataformas digitales.

Canales y plataformas para ver el partido

FOX One

América llega con presión de seguir en la cima

El América afronta este compromiso con el objetivo de mantener el paso firme en el Clausura 2026. El club capitalino ha mostrado un plantel sólido, con una ofensiva que suele generar peligro constante.

Las Águilas saben que cada jornada es clave para asegurar su presencia en la liguilla y, por ello, salir con los tres puntos en una cancha complicada como La Corregidora se vuelve una prioridad.

Además, el equipo azulcrema tiene la etiqueta de favorito en prácticamente cada partido que disputa, lo que eleva la presión pero también la expectativa de su afición.

Querétaro quiere dar la sorpresa en casa

Si algo caracteriza a Querétaro es su capacidad para competir con intensidad cuando juega frente a su gente. Los Gallos Blancos suelen convertir su estadio en una plaza incómoda para cualquier rival.

En este torneo, el equipo busca sumar unidades que lo acerquen a los puestos de repechaje o liguilla, por lo que enfrentar a un rival de la talla del América representa una oportunidad ideal para demostrar su crecimiento.

Un triunfo en este partido no solo significaría tres puntos, también enviaría un mensaje claro en la competencia.

Lo que está en juego en el Clausura 2026

Más allá del espectáculo, este encuentro tiene un peso importante en la tabla.

Para América, ganar significa consolidarse como uno de los protagonistas del torneo y seguir en la pelea por el liderato.

Para Querétaro, sumar puntos podría acercarlo a la zona de clasificación y mantener vivas sus aspiraciones dentro del campeonato.

En pocas palabras, es un partido donde ambos equipos tienen mucho que ganar… y bastante que perder.