Tornés gana el duelo de pitcheo y mantiene a Diablos en la cima

EFECTIVIDAD. La cubana tiró la ruta completa y apenas permitió tres hits. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Yilián Tornés confirmó que es el mejor brazo de Diablos Rojos Femenil rumbo a la postemporada de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), al comandar la victoria por 0-1 sobre Bravas de León en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México.

La cubana, quien arrastra una lesión en la rodilla derecha desde hace más de un mes, tiró la ruta completa y apenas permitió tres hits ante unas Bravas que mantienen encendida la lucha por un lugar en los playoffs.

EL REGRESO DE RACHEL GARCÍA, UNA DECLARACIÓN SILENCIOSA

Por las visitantes, la estadounidense Rachel García volvió al círculo tras la polémica expulsión de la noche anterior, luego de que la manager escarlata Denisse Fuenmayor la acusara de “hacer trampa al tener una sustancia ilegal en su manopla”.

La LMS emitió un comunicado breve en el que informó que los umpires actuaron “conforme al reglamento” al expulsarla tras encontrar una sustancia en su guante; sin embargo, después del encuentro se determinó que se trataba de brea, un material permitido por la liga.

JUEGO IMPECABLE… SALVO POR UN SWING

La presencia de la medallista olímpica fue un mensaje contundente en sí mismo, especialmente ante la ausencia de una disculpa pública por el incidente. Y su brazo respondió: García también lanzó juego completo y apenas permitió dos hits.

Uno de ellos, sin embargo, resultó fatal: un cuadrangular solitario de Janae Jefferson en la tercera entrada, el batazo que definió el encuentro 0-1 a favor de las locales.

UN DUELO PARA LA HISTORIA DE LA LMS

Los aficionados en el Harp Helú presenciaron probablemente el mejor duelo de pitcheo de la temporada.García ponchó a ocho bateadoras, mientras que Tornés recetó siete chocolates, ambas reafirmando su lugar entre las lanzadoras más dominantes en la joven historia de la liga.

PANORAMA RUMBO AL CIERRE DE TEMPORADA

Tras la penúltima serie, Diablos dejó su récord en 19-6, con lo que se mantiene en el primer lugar general.Bravas, por su parte, cayó a 13-12, situándose a medio juego de los puestos de postemporada.

El México viajará a Monterrey para cerrar la temporada regular, mientras que León se trasladará a Veracruz para jugarse su futuro en la LMS.