Yareli Acevedo y Sofía Arreola obtienen medalla de bronce en Australia

Copa del Mundo UCI en Perth. Yareli Acevedo y Sofía Arreola obtuvieron medalla de tercer lugar en la prueba de Madison por primera vez en una Copa del Mundo de Ciclismo. (COM)

Por primera vez en la historia del ciclismo femenil de pista, México obtiene una presea de bronce en la prueba olímpica de Madison, eso fue posible este sábado a través de Yareli Acevedo y Sofía Arreola en la Copa del Mundo de Ciclismo que se lleva a cabo en Perth, Australia.

Oro para dupla japonesa

La dupla mexicana quedó en tercer lugar al acumular 19 puntos, por detrás de las pedalistas de Japón, Kakita y Uchino, quienes ganaron la medalla de oro con 60 puntos y la dupla de Australia con Alyssa Polites y Maeve Plouffe que sumaron 24 unidades en la final de Madison.

Para Acevedo, actual campeona mundial en la prueba por puntos, esta es la segunda medalla cosechada en Perth, después de oro obtenido el viernes en la prueba de Eliminación. Este domingo Acevedo competirá en la prueba Ómnium.

Vienen más Copas del Mundo

Acevedo y Arreola sumaron valiosos puntos de ranking mundial UCI para el Campeonato Mundial de Ciclismo que se celebrará en Shanghái del 14 al 18 de octubre.

Antes las mexicanas participarán en las Copas del Mundo UCI en Hong Kong, China, del 17 al 19 de abril, y en Nilai, Malasia, del 24 al 26 de abril.