La FMG inaugura el Primer Campeonato Nacional de Golf Adaptado

Nuevo reto de la FMG. En el Club de Golf México se inauguró el Primer Campeonato Nacional de Golf Adaptado. (Adrián Contreras)

Ante la presencia de varias personalidades del deporte mexicano este domingo se inauguró el Primer Campeonato Nacional de Golf Adaptado organizado por la Federación Mexicana de Golf que se jugará el 9 y 10 de marzo en el prestigioso Club de Golf México.

Serán 24 golfistas con capacidades especiales los que participarán en la competencia, representando a México, Argentina, Guatemala y Colombia, entre ellos destaca el campeón defensor Héctor Ramírez. Cabe destacar que Ramírez es el campeón defensor porque ya se había organizado un torneo nacional anterior, pero sin la nueva proyección que la FMG quiere darle en esta ocasión para hacer un golf más inclusivo.

Se persigue un golf más humano e influyente

“Para la Federación Mexicana de Golf es un honor dar la bienvenida al Primer Campeonato Nacional de Golf Adaptado. Este campeonato representa un paso más a un golf más humano e influyente. Celebramos la determinación y espíritu de todos los que participan en este campeonato, El golf muestra la grandeza de estos jugadores”, dijo Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la FMG, en parte de su discurso en la ceremonia inaugural en el Club de Golf México.

Club de Golf México. Personalidades del deporte encabezados por el federativo de golf Andrés Jurado Rivera Torres, presentes en la Ceremonia de Inauguración. (Adrián Contreras)

El federativo hizo énfasis en que este Campeonato Nacional de Golf Adaptado, representa solo el inicio de algo grande más adelante. “Hoy damos un paso importante en nuestra historia, el espíritu del golf no reconoce barreras. En el golf como en la vida no se cuenta por cuántos golpes hacemos se trata de cómo jugamos”.

Y agregó que el torneo es: “Para que las personas se desarrollen en términos físicos y de integración social. Es aquel deporte en el que todos tenemos la necesidad de reafirmar. A todos les deseamos el mejor de los éxitos deportivos.”

Un privilegio para el Club de Golf México

Ignacio Ruiz Torres, presidente del Consejo de Administración del Club de Golf México se encargó de dar la bienvenida. “Para el Club de Golf México es un privilegio darles la bienvenida. El golf habré puertas demuestran que no existen barreras”, mencionó.

Miguel Ángel García, presidente del Comité Paralímpico Mexicano, también habló de la importancia del evento: Este campeonato marca un momento histórico para nuestro país. Reconozco la visión de la FMG. Veremos historias para llegar y de que el límite no está en el cuerpo sino en la mente. El Golf es un deporte que representa paciencia. Disfruten de esta experiencia”.

Exhibición de golfistas adaptados

Inclusivo. El golf adaptado no tiene límites, tiene oportunidades para quien acepte el reto. (Adrián Contreras)

Tras el acto inaugural cuatro de los golfistas inscritos en el torneo nacional realizaron una exhibición. Cada uno realizó un drive inaugural, ellos fueron: Alan Salas, Mauricio Gutiérrez, Ricardo Silva y Héctor Ramírez.

Las personalidades del deporte mexicano presentes en el torneo fueron: Carlos Mercenario, representante del Comité Olímpico Mexicano; el Mtro. Miguel Ángel García, presidente del Comité Paralímpico Mexicano; Francisco Cabezas Gutiérrez, presidente de la Confederación Deportiva Mexicana; Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la Federación Mexicana de Golf; Ignacio Ruiz Torres, presidente del Consejo de Administración del Club de Golf México.

Así como la presencia de Alejandro Florero de la Asociación Nacional de Golf Adaptado; Bernardo García, Embajador de Adaptive Golf México; Jesús Topete Enríquez, Claudia Garduño, consejeros de la FMG; Lili Álvarez Salum, directora General de la FMG y el Ing. Juan Lavalle Mingramm, presidente del Comité de Golf del club sede.