Joe Betancourt, el mexicano que busca abrirse paso entre los dueños de la NBA y apuesta por Miss Universo

VISIONARIO. Betancourt también desarrolló labores como reclutador internacional de talento para los Charlotte Hornets, organización con la que estuvo relacionado durante varios años.

El nombre de Joe Betancourt vuelve a cobrar relevancia en el ámbito deportivo y empresarial. El ex entrenador de la selección nacional de baloncesto de México y antiguo buscador de talento para los Charlotte Hornets trabaja actualmente junto con un grupo de inversionistas internacionales para concretar uno de los objetivos más ambiciosos de su carrera: participar en la adquisición de una franquicia de la NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo.

De acuerdo con reportes recientes, el empresario mexicoestadounidense cuenta con el respaldo de socios procedentes de India, Qatar y Arabia Saudita, quienes han mostrado interés en invertir en el deporte profesional de alto nivel y explorar oportunidades dentro de la liga estadounidense.

Una trayectoria ligada al baloncesto internacional

La relación de Betancourt con el baloncesto se remonta a varias décadas. Como jugador, entrenador y promotor, construyó una carrera vinculada al desarrollo del deporte tanto en América como en Asia y Medio Oriente. Su experiencia incluye etapas al frente de las selecciones nacionales de México y Arabia Saudita, además de su participación en ligas profesionales de distintos países.

Durante su paso por México dejó una huella importante en el baloncesto nacional. En la década de los ochenta impartió clínicas especializadas, dirigió equipos profesionales y colaboró con la entonces Federación Mexicana de Basquetbol. Entre sus principales logros figura el campeonato de la CIMEBA con los Leñadores de Durango en 1988, además de haber dirigido posteriormente a los Aztecas del Distrito Federal.

EXPERIENCIA. Diversas publicaciones especializadas señalan que el empresario ha explorado durante años la posibilidad de integrarse a la estructura de propiedad de un equipo de la NBA.

Betancourt también desarrolló labores como reclutador internacional de talento para los Charlotte Hornets, organización con la que estuvo relacionado durante varios años. Entre los jugadores que ayudó a proyectar destaca el filipino Johnny Abarrientos, considerado una de las máximas figuras históricas del baloncesto de su país. Actualmente mantiene interés en impulsar las carreras de talentos filipinos como Kai Sotto y Kevin Quiambao.

El sueño de un mexicano en la mesa de los propietarios de la NBA

Aunque la compra de una franquicia de la NBA es uno de los movimientos financieros más complejos dentro del deporte mundial, Betancourt considera que el respaldo económico de sus socios y la solidez de sus relaciones internacionales podrían convertir el proyecto en una realidad.

Diversas publicaciones especializadas señalan que el empresario ha explorado durante años la posibilidad de integrarse a la estructura de propiedad de un equipo de la NBA. Su objetivo sería convertirse en uno de los propietarios con participación accionaria dentro de una franquicia, algo que significaría un hecho histórico para la representación mexicana en el máximo circuito del baloncesto profesional.

Más allá de la operación financiera, Betancourt ha manifestado su intención de seguir colaborando con el crecimiento del baloncesto mexicano mediante proyectos de desarrollo, academias y programas de formación para jóvenes jugadores. En ese contexto mantiene una relación cercana con figuras del baloncesto nacional, entre ellas Omar Quintero, actual entrenador de la selección mexicana y quien fue jugador durante la etapa en que Betancourt trabajó con el representativo nacional.

La apuesta por Miss Universo

Los intereses empresariales de Betancourt no se limitan al deporte. Desde hace varios años también ha mostrado interés por el mundo del entretenimiento y los eventos internacionales.

Según información publicada recientemente, el empresario presentó una propuesta para adquirir la organización de Miss Universo en 2022 y mantiene vigente el interés por participar en una eventual operación relacionada con el prestigioso certamen de belleza. El proyecto cuenta igualmente con el respaldo de inversionistas internacionales y forma parte de una estrategia de expansión hacia industrias con gran impacto mediático y comercial.

Aunque las negociaciones permanecen en el ámbito privado, la intención del grupo empresarial sería fortalecer la marca mediante nuevos modelos de gestión, modernización de procesos y una mayor proyección global para las participantes.

Orgullo mexicano y visión de futuro

A pesar de desarrollar gran parte de su carrera fuera del país, Joe Betancourt mantiene un vínculo estrecho con México y asegura que uno de sus mayores anhelos es contribuir al crecimiento del baloncesto nacional.

La posibilidad de que un empresario de origen mexicano forme parte de la propiedad de una franquicia de la NBA representaría un acontecimiento sin precedentes para el deporte nacional. Mientras continúan las negociaciones, Betancourt sigue impulsando proyectos deportivos y empresariales con una visión global, respaldado por una extensa red de contactos y por décadas de experiencia en el mundo del baloncesto internacional.

Dato: Joe Betancourt ha sido entrenador de selecciones nacionales, campeón en ligas profesionales, reclutador para los Charlotte Hornets y promotor de jugadores internacionales, una trayectoria que hoy busca trasladar al terreno de la propiedad deportiva y los grandes negocios globales.