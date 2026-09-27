Martina Galdeano y Carlos Moreno Podolski se coronan en la XVI Copa Centro

CAMPEONES. En la categoría de 18 años y menores, los líderes desde la primera ronda, Martina Galdeano y Carlos Emilio Moreno Podolski, ratificaron su superioridad para conquistar los títulos de las ramas femenil y varonil, respectivamente.

La XVI Copa Centro llegó a su fin este domingo en Querétaro con la coronación de los campeones de las distintas categorías, poniendo punto final a la primera competencia de la temporada 2026-2027 del Comité Nacional Infantil Juvenil (CNIJ) de la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Tras tres días de intensa actividad en el Club Campestre El Campanario, el Club Campestre de Querétaro y el Club de Golf San Gil, los mejores talentos juveniles del país protagonizaron un gran espectáculo y dejaron en claro el alto nivel que caracteriza al golf mexicano.

Galdeano y Moreno confirman su dominio

En la categoría de 18 años y menores, los líderes desde la primera ronda, Martina Galdeano y Carlos Emilio Moreno Podolski, ratificaron su superioridad para conquistar los títulos de las ramas femenil y varonil, respectivamente.

Galdeano, representante del Club Campestre El Campanario, cerró su actuación con una ronda de 70 golpes (-2), producto de cuatro birdies y dos bogeys, para finalizar con un acumulado de 211 impactos (-5). La queretana celebró el triunfo ante familiares, amigos y aficionados en su campo sede, convirtiendo la victoria en una experiencia aún más especial.

“Estoy muy contenta y agradecida, porque no existe nada mejor que ganar un torneo de este nivel en tu propio campo, como en casa y con la gente apoyándote. Ahora toca seguir adelante y prepararme para lo que viene”, comentó Galdeano.

Por su parte, Carlos Emilio Moreno Podolski, del Club Campestre de la Ciudad de México, se proclamó campeón con un total de 215 golpes (-1). Aunque firmó una ronda final de 75 impactos, con dos birdies, tres bogeys y un doble bogey, logró administrar la ventaja obtenida en las jornadas previas para mantenerse en la cima hasta el final.

“El campo estuvo muy exigente durante todo el fin de semana. Hubo mucho viento y tuve que ser muy preciso sobre los greens para conservar la ventaja. Esta victoria confirma que estoy jugando bien y me motiva para mantener este nivel durante el resto de la temporada”, señaló Moreno Podolski.

Premio internacional para los campeones

Además del título de la Copa Centro, Martina Galdeano y Carlos Emilio Moreno Podolski recibieron una importante recompensa deportiva al obtener su clasificación para representar a México en el Team USA / PRGA / FMG Junior Friendly Match, que se disputará del 14 al 18 de octubre en Puerto Rico.

La golfista queretana destacó la importancia de esta oportunidad internacional y aseguró que afrontará el compromiso con gran entusiasmo.

“Estoy muy feliz. Siempre es un orgullo representar a México en competencias internacionales y voy a prepararme de la mejor manera para tener una gran participación”, agregó.

Lola Carrizo y Pablo Mora se coronan en 15 años y menores

En la categoría de 15 años y menores, Lola Carrizo, del Club de Golf La Herradura, se adjudicó el campeonato femenil tras concluir con un acumulado de 225 golpes (+9).

La rama varonil tuvo como ganador a Pablo Mora, representante de The Woodlands Country Club, quien firmó una extraordinaria ronda final de 69 golpes para terminar con un acumulado de 213 impactos (-3) y asegurar el título.

La competencia mostró un gran nivel en ambas ramas, reafirmando el crecimiento de las nuevas generaciones del golf nacional.

Final dramático en la categoría 12-13 años

Uno de los desenlaces más emocionantes del torneo se registró en la categoría 12-13 años femenil, donde Isabela Tejeda, del Club Campestre de Puebla, conquistó el campeonato por apenas un golpe de diferencia sobre Valentina León, representante del Club Campestre El Campanario.

En la rama varonil, Nicolás Humphrey, del Club de Golf México, completó una actuación prácticamente impecable. El jugador capitalino lideró las tres rondas de competencia y terminó con un acumulado de 213 golpes (-3), aventajando por nueve impactos a su más cercano perseguidor.

Constanza Jiménez y Leonardo Llamas cumplen los pronósticos

La categoría 10-11 años también tuvo actuaciones destacadas. En la rama femenil, Constanza Jiménez, de Lomas Country Club, confirmó el liderato que había construido desde las primeras rondas para quedarse con el campeonato con un acumulado de 220 golpes (+4).

Mientras tanto, Leonardo Llamas, representante del Club de Golf San Gil, aprovechó el respaldo de jugar en casa para conquistar el título varonil con un sólido total de 207 impactos (-9).

Su desempeño fue uno de los más destacados del certamen, al terminar varios golpes por debajo del par de campo.

Los más pequeños también brillan en Querétaro

En la categoría 8-9 años femenil, Ivanna Asis Salazar, del Club de Golf El Socorro, se quedó con el campeonato tras finalizar el torneo con un acumulado de +3.

Por su parte, Joss Guzmán, de Las Misiones Club Campestre, fue el único jugador de su categoría que concluyó bajo par, coronándose campeón de la rama varonil con un total de 106 golpes (-2).

La categoría de 7 años y menores también ofreció emociones hasta el último momento. Regina González, del Club Campestre de Aguascalientes, protagonizó una espectacular remontada en la ronda final, firmando una tarjeta de 41 golpes para conquistar el título femenil con un acumulado de +30.

En la rama varonil, Enrique Almanza, de Álamo Country Club, mantuvo la regularidad durante todo el torneo para quedarse con el campeonato tras concluir con un total de +14.

Comienza una nueva temporada para el golf juvenil mexicano

Con la conclusión de la XVI Copa Centro, quedó oficialmente inaugurada la temporada 2026-2027 del Comité Nacional Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf, un circuito que reúne a las principales promesas del país y que año con año sirve como plataforma para el desarrollo de futuros representantes nacionales.

La competencia dejó grandes historias, destacadas actuaciones individuales y la confirmación de nuevos talentos que buscarán consolidarse a lo largo de la temporada, cuyo calendario apenas comienza. Martina Galdeano y Carlos Emilio Moreno Podolski fueron los grandes protagonistas del fin de semana, al convertir su dominio en el campo en los primeros títulos de la campaña.