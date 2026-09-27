Pumas ya no pesa en Ciudad Universitaria; San Luis sorprende y profundiza la crisis auriazul

DERROTA EN PATIO PROPIO. Pumas: de mal en peor. (MarcoTulioGonzRod)

Ciudad Universitaria dejó de ser fortaleza

Hubo un tiempo en que visitar Ciudad Universitaria representaba una de las salidas más complicadas del futbol mexicano. Hoy la realidad es muy distinta. Pumas volvió a caer en casa y confirmó que ha perdido esa capacidad de hacerse fuerte ante su gente, dejando escapar puntos en un encuentro donde fue superado por un Atlético San Luis ordenado, efectivo y oportunista.

Desde los primeros minutos, el conjunto potosino mostró personalidad y encontró recompensa al minuto 23, cuando Sébastien Salles-Lamonge convirtió un penal para adelantar a la visita. El gol silenció a la afición universitaria y aumentó la tensión en un equipo que ya arrastra una pesada carga de resultados irregulares.

Los dirigidos por el entrenador argentino Esteban Andrés Solari Poggio intentaron reaccionar, pero volvieron a mostrar dificultades para generar peligro constante. El 0-1 se mantuvo hasta el descanso y los silbidos comenzaron a escucharse en distintos sectores del estadio.

La ilusión duró apenas unos minutos

Pumas encontró un rayo de esperanza al inicio de la segunda mitPad. Al minuto 52, Rodrigo López sacó un extraordinario disparo desde fuera del área para colocar el empate 1-1 y provocar la reacción de las tribunas.

Sin embargo, la alegría duró muy poco. Apenas tres minutos después, David Rodríguez aprovechó las desatenciones defensivas universitarias para devolverle la ventaja a San Luis con un disparo preciso desde fuera del área tras asistencia de Sébastien Salles-Lamonge.

El golpe fue duro para unos Pumas que nuevamente mostraron vulnerabilidad en la zaga. Cuando intentaban reorganizarse, llegó otro castigo. Al minuto 79, Salles-Lamonge firmó su doblete al convertir un segundo penal y colocó el 3-1 que parecía sentenciar definitivamente el encuentro.

La afición comienza a perder la paciencia

Ya en el tiempo agregado, Juninho descontó desde los once pasos para acercar a los universitarios 3-2 al minuto 90, pero el esfuerzo llegó demasiado tarde. El silbatazo final confirmó una nueva derrota en casa y dejó un ambiente de evidente inconformidad entre la afición auriazul.

Más allá del marcador, la preocupación en Pumas va en aumento. El equipo concede demasiadas facilidades defensivas, genera menos de lo esperado en ataque y sigue sin encontrar regularidad bajo las órdenes de su técnico argentino.

La derrota ante Atlético San Luis no sólo representa tres puntos perdidos; también abre interrogantes sobre el rumbo de un proyecto que no termina de convencer. Mientras los potosinos celebraron una victoria construida con orden y efectividad, en Ciudad Universitaria las dudas siguen creciendo.

Pumas ya no intimida en su propia cancha, y eso es quizás la noticia más alarmante para una institución acostumbrada a hacer de CU una auténtica fortaleza.