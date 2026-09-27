León vs. FC Juárez Hora, alineaciones y dónde ver la Jornada 10 (Pexels)

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX sigue con sus actividades, y el choque entre León y FC Juárez será uno de los partidos más intensos de esta fecha. Ambos clubes cuentan con la necesidad urgente de sumar puntos; sin embargo, la racha favorece a La Fiera, que se establece un poco mejor que su rival en la tabla. Por su parte, el equipo fronterizo buscará dar la sorpresa como visitante para salir del fondo.

¿Cuándo y dónde será el partido entre León y FC Juárez?

El partido se jugará este domingo 27 de septiembre, teniendo como escenario principal el Estadio Nou Camp para el encuentro entre León y FC Juárez. Ambos equipos lucharán en la cancha para ver quién se queda con la victoria hoy en la Jornada 10 del Apertura 2026.

¿A qué hora comienza el partido León vs. FC Juárez?

El partido dará inicio con el primer silbatazo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Será un duelo que los aficionados no se pueden perder, donde se vivirá máxima tensión por asegurar un lugar en la siguiente ronda del torneo.

¿Dónde se transmitirá el partido?

Para los aficionados que buscan seguir la transmisión en vivo y en directo, el encuentro se emitirá exclusivamente a través de la señal de Fox One en televisión de paga, por lo que en esta ocasión no se transmitirá por televisión abierta.

Posibles alineaciones

León

Óscar García

Iván Jared Moreno

Valentín Gauthier

Stiven Barreiro

Salvador Reyes

José Rodríguez

Emilio Rodríguez

Fernando Beltrán

Rodrigo Echeverría

Ismael Díaz

Díber Cambindo

FC Juárez