Necaxa vs. América ¿Dónde ver y si va por televisión abierta la Jornada 10? (Pexels)

Como el último partido para concluir las acciones de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, se dará el encuentro entre Necaxa y el Club América. Ambas escuadras se presentan con la necesidad de sumar tres puntos, aunque con realidades distintas en el torneo. Necaxa llega a este encuentro sumido en una racha sin victorias que lo mantiene en el penúltimo lugar de la tabla general con apenas 8 unidades. Por su parte, el Club América navega en una posición más cómoda, ubicándose en el tercer sitio de la clasificación con 17 puntos.

¿A qué hora inicia el partido entre Necaxa y América?

Para cerrar la actividad de este domingo 27 de septiembre de 2026, el compromiso se disputará sobre la cancha del Estadio Victoria. El silbatazo inicial y el rodar del balón están programados en punto de las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver en vivo la transmisión del Necaxa vs. América?

Para los aficionados que buscan seguir el partido en vivo y el minuto a minuto, la transmisión no irá por televisión abierta. El encuentro se emitirá de manera exclusiva a través de la señal de televisión de paga en los canales Fox y en la plataforma de streaming Fox One.

Posibles alineaciones

Necaxa

Ezequiel Unsain

Emilio Martínez

Alexis Peña

Alán Montes

Agustín Oliveros

Bryan Garnica

Fernando Arce

Agustín Palavecino

Heriberto Jurado

Ricardo Monreal

Tomás Badaloni

América