México vs Brasil HOY: horario, canal y dónde ver EN VIVO el juego del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 sigue encendiendo los estadios y este domingo trae un duelo que promete de todo: México vs Brasil, un enfrentamiento clave dentro de la fase de grupos del torneo internacional.

La Selección Mexicana de béisbol llega a este encuentro con la mira puesta en mantener el paso firme dentro del Grupo B, donde cada victoria puede marcar el rumbo hacia la siguiente ronda del campeonato.

Después de su debut en el torneo, el equipo tricolor regresa al diamante con la intención de seguir acumulando triunfos y posicionarse como uno de los contendientes serios del torneo.

El partido se disputará en Houston, Texas, una de las sedes del torneo que reúne a varias de las selecciones más competitivas del béisbol mundial.

¿A qué hora juega hoy México vs Brasil?

Fecha: domingo 8 de marzo de 2026

domingo 8 de marzo de 2026 Hora: 6:00 pm (tiempo del centro de México)

Sede: Daikin Park, Houston, Texas

El encuentro corresponde a la actividad del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol, donde México busca sumar otra victoria para acercarse a la clasificación.

Dónde ver EN VIVO México vs Brasil

Los aficionados podrán seguir el partido a través de varias plataformas tanto en televisión como en streaming.

Transmisión en México

TV abierta: Canal 9

Canal 9 TV de paga: ESPN

ESPN Streaming: ViX Premium y Disney+

Estas opciones permitirán ver el juego en vivo y seguir cada lanzamiento, batazo y carrera del conjunto mexicano en el torneo.

Un duelo importante para el camino de México

Este encuentro representa el segundo compromiso de México en el torneo, por lo que el resultado puede marcar el ritmo del equipo en la fase de grupos.

El objetivo del equipo tricolor es avanzar a las rondas finales y mejorar la histórica participación que lograron en la edición de 2023, cuando alcanzaron las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

Con una mezcla de talento de Grandes Ligas y peloteros consolidados del béisbol mexicano, la novena nacional busca consolidarse como una de las selecciones protagonistas del campeonato.

Del otro lado estará Brasil, una selección que suele sorprender por su estilo agresivo en el diamante y que intentará frenar el impulso mexicano en este choque del grupo.

El World Baseball Classic 2026 reúne a algunas de las mejores selecciones del planeta y se celebra del 5 al 17 de marzo en sedes de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.