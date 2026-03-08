Rahm rompe su sequía: conquista Hong Kong y vuelve a lo más alto tras 539 días; Ortiz se queda con el T6

CALLADITOS. A Jon Rahm le vuelve a sonreír la suerte.

El español Jon Rahm volvió a saborear la victoria 539 días después al proclamarse campeón del LIV Golf Hong Kong, poniendo fin a la racha más larga sin triunfos desde que se hizo profesional hace diez años. Su última conquista databa de Chicago 2024, también en LIV.

Con una tarjeta final de -23 y tres golpes de ventaja sobre el belga Thomas Detry, el exnúmero uno del mundo se embolsó un premio de 4 millones de dólares, además de ascender al top 40 del ranking mundial.

DOMINIO, PRESIÓN Y UN CIERRE CONTUNDENTE

Rahm arrancó la última ronda como líder empatado y de inmediato envió un mensaje de autoridad: en el hoyo 4 ya mandaba en solitario, tras dos ‘birdies’ que reforzaron su confianza. Repitió la dosis en los hoyos 7 y 8, mientras Detry y el estadounidense Harold Varner III no lograban mantener el ritmo frente al ganador del Masters 2023 y el US Open 2021.

Sin embargo, el hoyo 9 —el más complicado del campo— le jugó una mala pasada y firmó su primer ‘bogey’, lo que redujo su ventaja sobre Thomas Pieters, protagonista sorpresa de la semana.

PIETERS APRIETA, RAHM RESPONDE

El bajón momentáneo del español coincidió con dos oportunidades desperdiciadas para bajar del par, provocando un grito de frustración. Pieters aprovechó el titubeo para igualar la cima del tablero tras el hoyo 14.

Pero la volatilidad del golf dio un giro inmediato: Rahm encadenó dos ‘birdies’ en los hoyos 13 y 14, mientras Pieters cometía un ‘bogey’. En cuestión de minutos, el español recuperó una ventaja de tres golpes que ya no soltó.

UN CIERRE SIN SOBRESALTOS

Con cuatro hoyos por jugar, Rahm administró su ventaja con oficio. Aumentó a cuatro golpes la diferencia con un nuevo ‘birdie’ en el 15, celebrado con un gesto de puño al aire. Incluso cuando su salida al 18 terminó entre la hojarasca, optó por la prudencia: volvió a la calle y cerró con ‘bogey’, pero firmó la mejor ronda del día: 64 golpes (-6).

La única duda restante era si su equipo, Legion XIII, lograría también la victoria. Finalmente, el triunfo colectivo quedó en manos de los 4Aces, liderados por Dustin Johnson, que no ganaban desde julio de 2023.

ORTIZ SE QUEDA CERCA Y SERGIO GARCÍA BRILLA

Entre los latinoamericanos destacó el mexicano Carlos Ortiz, líder las dos primeras jornadas, quien finalizó en sexto lugar con -16, por detrás de Varner III y Matthew Wolff, mientras que el otro mexicano, Abraham Ance se ubicó en el Top-20

El torneo también dejó buenas actuaciones de los españoles Sergio García y David Puig: ambos se ubicaron en la octava posición con -14, consolidando una sólida participación conjunta para los Fireballs.

UNA SEMANA INTENSA DENTRO Y FUERA DEL CAMPO

Rahm combinó su triunfo con una semana cargada de polémica y responsabilidad. El jueves lanzó duras críticas contra el DP World Tour, al que acusó de “chantaje” por ofrecer perdón de multas a jugadores de LIV a cambio de permitirles alternar entre circuitos.

Además, dejó un gesto memorable: alquiló un avión para trasladar a siete golfistas de LIV varados en Dubái debido al conflicto bélico en Medio Oriente, entre ellos el propio Detry, que terminaría como subcampeón en Hong Kong.