Liga de dos solamente

LA MÁQUINA. Imparable y candidata al título. (Brandon/Brandon)

El Clausura 2026 se ha convertido en un torneo de dos equipos, Cruz Azul y Toluca.

La “Máquina” marcha primero con 25 puntos y los “Diablos Rojos” son segundos con 24. Tienen un juego de ventaja sobre el tercer lugar, Guadalajara, y además prácticamente están calificados a la Liguilla.

FAVORITOS CLAROS AL TÍTULO

Son indiscutiblemente los dos mejores del futbol mexicano y ambos tienen plantilla para no sufrir en la Liguilla ante la ausencia de los seleccionados; es decir, son los principales favoritos para enfrentarse en la final y así Toluca buscar el tricampeonato, que no será fácil contra Cruz Azul.

Del resto de los equipos, Guadalajara ha sumado puntos importantes frente a rivales que no son contendientes, como lo fue Atlas este fin de semana. Pero ya enfrentó a los dos mejores del torneo: con uno dio pelea, pero fue superado, y el otro le pasó por encima claramente. Además, le quitarán demasiados jugadores —y muy importantes todos— para la Selección, por lo que insisto: si no pudieron con su mejor equipo, difícilmente podrán con los suplentes.

CHIVAS Y LA PELEA POR PUESTOS DE PRIVILEGIO

Pero será muy importante para el “Rebaño” terminar dentro de los primeros cuatro lugares, para tener ventaja con la localía y el empate global, y así avanzar hasta semifinales, donde podría poner una férrea resistencia a los dos de arriba.

De hecho, la pelea por los lugares tres y cuatro luce realmente interesante, con un grupo de cinco equipos divididos solamente por cinco puntos: Chivas, Pachuca, Pumas, Tigres y Atlas. Quizá a los rojinegros es demasiado halago meterlos en esta pelea, ya que incluso América o Rayados, que están debajo, los veo con más posibilidades.

LA JORNADA 11, UN EXAMEN PARA LOS LÍDERES

La siguiente jornada, la once, será muy interesante tras una fecha de CONCACAF a mitad de semana, para conocer la profundidad de plantilla de los dos líderes. Toluca saldrá como favorito frente al Atlas y Cruz Azul tendrá una durísima prueba frente a Pumas.

Hoy por hoy veo ligeramente mejor a Toluca sobre Cruz Azul, por una clara razón: Paulinho. El portugués es un jugador extraordinario que hace diferencia en cada contacto con el balón, un futbolista que romperá récords en el futbol mexicano.

UN TÍTULO, COSA DE DOS

Por ahora, luce imposible que se meta algún tercero en la pelea por el título.