México cae peleando 3-5 ante Estados Unidos en un duelo explosivo del Clásico Mundial de Beisbol

FELICES. El equipo de las barras y las estrellas por fin logró la victoria ante México.

La Selección de Estados Unidos impuso condiciones desde la primera mitad del encuentro en el Daikin Park de Houston, guiada por el poder de Aaron Judge, Roman Anthony y el dinamismo de Bobby Witt Jr., quienes encendieron la pizarra desde temprano.

El ataque estadounidense comenzó con un home run de Aaron Judge, quien se llevó por delante a Bryce Harper para poner el 2-0 en la segunda entrada. Poco después, un nuevo rally encendió las alarmas mexicanas: Roman Anthony conectó un cuadrangular productor de tres carreras, ampliando la ventaja a 5-0 antes de cerrar apenas la tercera entrada.

México sufre, pero evita daño mayor

El staff mexicano enfrentó problemas desde el arranque. Jesús Cruz recibió un pelotazo en la pierna tras un batazo de Harper, lo que obligó a un temprano cambio de pitcher. Luis Gastelum tomó la loma para contener a una ofensiva estadounidense que había llenado la casa y amenazaba con convertir el juego en una paliza.

Aun así, México consiguió par de jugadas clave al campo, incluyendo un out en home ante una jugada agresiva de Roman Anthony, que evitó una carrera más y permitió cerrar la segunda entrada con daños contenidos.

Jarren Durán despierta la ofensiva mexicana

Cuando el juego parecía inclinarse totalmente hacia los locales, apareció el bate de Jarren Durán, una de las figuras más consistentes del torneo para México. En la sexta entrada, Durán conectó un home run solitario por todo el jardín izquierdo para romper el cero y acercar a México 5-1.

El golpe anímico se reflejó de inmediato en la octava tanda, donde Durán volvió a aparecer con un segundo cuadrangular, esta vez abriendo la entrada y reduciendo la desventaja a 5-2. El dugout mexicano despertó y el público tricolor en Houston hizo sentir su presencia.

México presiona en la octava, pero no le alcanza

Tras el jonrón de Durán en el octavo inning, Randy Arozarena fue golpeado por el pitcher y Jonathan Aranda conectó sencillo para poner hombres en base. Después vino el batazo clave: José (Joey) Meneses pegó un imparable que remolcó a Aranda y movió la pizarra a 5-3, metiendo a México de lleno al partido.

Sin embargo, Estados Unidos apagó el fuego con una doble matanza a batazo de Alejandro Kirk, cortando de raíz la amenaza mexicana.

Novena entrada: México pelea hasta el último out

La última oportunidad tricolor comenzó con un sencillo profundo de Meneses, quien se puso en primera y encendió la esperanza de una remontada heroica. Pero el cerrador estadounidense apretó la zona y dominó a los siguientes bateadores: Roberto Osuna se ponchó para el primer out y Julián Ornelas cayó más tarde con otro strikeout.

El duelo terminó con un dramático “swing y fallado” que decretó la victoria de Estados Unidos por 5-3, en un encuentro que México peleó hasta el último lanzamiento.

El panorama de ambos equipos en el torneo

Con este resultado, Estados Unidos llega con marca perfecta rumbo a su duelo final de grupo ante Italia, encuentro que podría definir el liderato del sector.

México, por su parte, buscará mantenerse con vida cuando enfrente también a Italia este 11 de marzo, en un partido crucial para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Alineaciones del partido

México

Manny Barreda, Jarren Durán, Randy Arozarena, Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, Rowdy Téllez, Ignacio Álvarez Jr., Nick Gonzales, Alek Thomas, Joey Ortiz.

Estados Unidos

Paul Skenes, Bobby Witt Jr., Bryce Harper, Aaron Judge, Kyle Schwarber, Alex Bregman, Cal Raleigh, Roman Anthony, Byron Buxton, Brice Turang.