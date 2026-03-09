México vs USA: horario, canal, cómo y dónde ver HOY el Clásico Mundial de Beisbol 2026

México vs Estados Unidos México avanza invicto al tercer enfrentamiento de la Fase de Grupos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026; se medirá ante Estados Unidos este lunes 9 de marzo.

Después de un desempeño imponente ante la selección de Brasil el domingo 8 de marzo, México avanza con dos victorias en la Fase de Grupos del Clásico Mundial de Beisbol y anima las expectativas de los aficionados y aficionadas para su tercer enfrentamiento, el cual será con otro de los equipos más fuertes del torneo: Estados Unidos.

Al igual que México, los vecinos del norte arriban al encuentro también con dos victorias contra Brasil y Gran Bretaña, lo que ha llevado al Grupo B de esta fase a un duelo entre invictos que buscarán asegurar uno de los dos pases a Cuartos de Final y definir desde este momento lo que cada equipo tiene para ofrecer en la edición del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

¿A qué hora será el México vs Estados Unidos de Beisbol este lunes 9 de marzo?

El juego se disputará en el Daikin Park de Houston, Texas, con horario programado a las 18:00 horas de este lunes 9 de marzo, tiempo del centro de México.

JULIAN ORNELAS ENDS THE GAME FOR TEAM MEXICO! #WORLDBASEBALLCLASSIC pic.twitter.com/7WdcsLpXr7 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2026

Este encuentro representa uno de los juegos más ansiados del torneo, ya que dos de los equipos más fuertes en el Grupo B —y de la competencia en general— se medirán para asegurar su pase a Cuartos de Final.

¿Dónde ver la transmisión EN VIVO del juego México vs Estados Unidos?

Los aficionados y aficionadas al beisbol podrán seguir la transmisión en vivo de este importante juego mediante televisión abierta, canales por suscripción o plataformas de streaming.

Entre las opciones, se encuentran:

TV abierta: Canal 9.

Canal 9. TV de paga: ESPN.

ESPN. Streaming: ViX Premium y Disney+ Premium.

México vs Estados Unidos: un duelo de titanes

A pesar de que la selección de Estados Unidos cuenta con un roster estelar conformado por figuras destacables como Bobby Witt Jr., Paul Skenes y Mookie Betts, volviéndolo uno de los equipos favoritos del torneo, México no se deja intimidar y confía en su equipo también conformado por jugadores que han destacado en la Serie Mundial, como el cátcher Alejandro Kirk.

“A lo mejor son los mejores jugadores del mundo. Nosotros sólo queremos ser los mejores jugadores de ese día”, declaró Benjamín Gil Aguilar, alias ‘El Matador’ y actual mánager de la Selección Mexicana de Beisbol, en una conferencia de prensa tras su triunfo sobre Brasil.

Incluso con un roster lleno de superestrellas, Estados Unidos ha sido derrotado por México en tres enfrentamientos directos previos (3-1) a este Clásico Mundial de Beisbol, ventaja que la afición mexicana espera aumentar para este quinto enfrentamiento entre vecinos.