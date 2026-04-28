El Cadillac de ‘Checo’ Pérez y Bottas lucirá nueva decoración para el GP de Miami

Fórmual 1. Este será la nueva decoración de Cadillac para la carrera de este fin de semana en el GP de Miami. (@CadillacargF1)

Tras algunas semanas sin competencia vuelve la Fórmula 1 a la actividad y lo hará con el Gran Premio de Miami del 1 al 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami, donde la escudería Cadillac tendrá una decoración especial en el MAC-26.

La estructura estadounidense había sorprendido al revelar una decoración asimétrica en blanco y negro, con motivo del Super Bowl del pasado mes de febrero.

Para el GP de Miami, que será la primera prueba del constructor en casa, se ha optado por integrar símbolos de la bandera estadounidense, es decir, estrellas y franjas, en varios puntos del chasis, manteniendo en la mayoría de los casos el negro y el blanco.

Las 50 estrellas de la bandera estadounidense, que representan cada una a un estado de la federación, estarán especialmente en el alerón delantero.

El alerón trasero será la única parte “coloreada”, con ‘USA’ escrito en la parte trasera del flap superior, este mismo sobre fondo blanco, rodeado de estrellas que serán rojas a su izquierda y azules a su derecha.

Además, los pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas llevarán monos especiales, “que combinan toques expresivos de la identidad estadounidense con un orgullo discreto”, se lee en el comunicado.

“La decoración especial del equipo Cadillac Formula 1 para el Gran Premio de Miami es una extensión natural que dice mucho sin exagerar. Es reflexiva y contundente”, declaró Cassidy Towriss, consultora principal de la marca.

“Es nuestra primera carrera en casa, y era importante para nosotros que los aficionados reconocieran a su equipo. Tengo muchas ganas de que el público la vea por primera vez en la pista. En ningún sitio se está mejor que en casa.”

En general las imágenes de la nueva decoración lucen bonitas.