Habrá nueve mexicanas en el field del Riviera Maya Open at Mayakoba

LPGA en Mayakoba. María Fassi dice que el Riviera Maya Open at Mayakoba es el torneo que más quiere jugar y aprender más. (Foto especial)

El LPGA Tour llega por segunda vez consecutiva al caribe mexicano para celebrar el Riviera Maya Open at Mayakoba, torneo en el que competirán nueve golfistas tricolores encabezadas por Gaby López, número 27 en el ranking mundial Rolex. La mejor posición en la historia de su carrera.

En el field de 125 competidoras que se disputarán una bolsa de 2.5 millones de dólares y 500 puntos en la Race To CME Globe en el campo El Camaleón, la gran favorita es la estadounidense Nelly Korda, número uno del mundo que viene de ganar The Chevron Championship, el primer Major de la temporada LPGA.

Después Gaby la lista de las mexicanas la completan Isabella Fierro, Clarisa Temelo, María Fassi, Andrea Ostos, Alejandra Llaneza, Ana Jiménez, María Balcazar y Carolina Rotzinger, estas últimas dos golfistas se ganaron su lugar tras participar en el Monday Qualifier.

Durante el primer día de medios estuvieron presentes la amateur Clarisa Temelo, campeona del Torneo WALA 2024; María Fassi, exjugadora LPGA Tour e Isabella Fierro, la mexicana que este año regresó al máximo circuito de golf femenil en los Estados Unidos.

Clarisa se siente mejor al conocer el campo

La amateur mexicana más destacada. Clarisa Temelo será su segunda experiencia en el torneo LPGA en Mayakoba. (Foto especial)

Temelo, actual campeona nacional de aficionadas, sabedora que tiene mucho por ganar y nada que perder en un field muy competitivo, la queretana se expresó con la frescura de sus 18 años, serena, relajada, que esta vez llega menos cansada que el año pasado.

“La diferencia es que ya conozco el campo, la vez pasada venía de una temporada colegial muy fuerte, ahora ya estuve en la ronda de prácticas de conocer un poco más el campo y me siento mejor”.

Temelo, actualmente la número 81 del ranking mundial amateur y mejor mexicana clasificada en ese listado se presenta como la golfista local con más expectativas de superar el corte, algo que no logró la queretana en este torneo en 2025.

Fassi jugará sin preocuparse por el corte

María Fassi, quien el fin de semana no pasó el corte en el IOA Golf Classic del Epson Tour (gira de ascenso) jugará en Mayakoba su cuarto torneo del 2026, de los cuales solo ha librado dos cortes, con su mejor resultado en el Atlantic Beach Classic, donde compartió el segundo sitio con 204 golpes (-9). Esa vez Isabella Fierro se llevó la victoria.

La hidalguense de 28 años fue la única mexicana de ocho participantes que libró el corte aquí en Mayakoba el año pasado. Esta vez espera le vaya bien en un torneo que por ser locales sienten la presión de responder con un buen resultado.

“Es el torneo que más quieres jugar y queremos aprender más”, manifestó Fassi con la madurez de saber lo exigente que es el LPGA Tour. “Espero utilizar la experiencia pasada y darme el chance de no preocuparme por el corte”.

María también reconoció que: “Mis últimos años no son lo que he querido. Me encantaría tener más torneos ganados. El golf te exige de manera distinta, cada día es un nuevo reto”, para lo que viene del fin de semana.

Fierro decidió entrenar más para este reto

Riviera Maya open at Mayakoba. Isabella Fierro llega descansada al evento en el campo El Camaleón. (Foto especial)

Cuando Isabella Fierro subió al estrado de las entrevistas se le notó nerviosa, ella nació en lo que llamó la isla del Carmen Campeche, “un lugar muy pequeño que quizá muchos ni siquiera conocen”, pero en ese sitio había un campo de nueve hoyos de golf y ahí empezó a darle a la pelota y le sigue dando de palos.

Con esta nueva oportunidad en el Riviera Maya Open at Mayakoba, Isabella decidió entrenar un poco más en El Camaleón, un campo retador de fairways angostos al que hay que saber jugarle bien y tomar bien la dirección del viento: “Tuve una semana libre antes de Mayakoba, trabajamos mucho en el tema de movimiento”, dijo Fierro.

La mexicana recordó que fue bonito hacer el 1-2 junto con María en el Atlantic Beach Classic, el pasado cinco de marzo cuando estrenó la actual temporada. “Fue bonito ganar” y para el reto de esta semana, “sigo trabajando igual”.

La amateur Clarisa Temelo y las profesionales María Fassi e Isabella Fierro serán principalmente las mexicanas que intentarán equilibrar la presión mayor de Gaby López en este torneo en territorio mexicano.