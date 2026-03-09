Pumas vencen a Alemania en flag football

Los equipos universitarios, femenil y varonil, derrotaron en tres de cuatro partidos a los seleccionados alemanes

Los Pumas de flag football de la UNAM, en sus ramales femenil y varonil, vencieron en tres de cuatro partidos a las selecciones A y B de Alemania, en las justas realizadas en el seno del Estadio Roberto “Tapatío” Méndez y el Deportivo Alfredo Harp Helú, ambos en Ciudad Universitaria.

Las victorias unamitas fueron dos en rama femenil, con marcadores de 40-22 sobre Alemania B y 32-20 contra Alemania A, y una del varonil, con pizarra de 30-22 sobre Alemania B. En este último caso, los varones obtuvieron esta victoria antes de caer en la revancha teutona por 6-33. En este encuentro amistoso también compitieron los equipos mexicanos de Big Toluca, Bulldogs, Leones y Steelers (estos en femenil y varonil), así como Linces, sólo en femenil, y Bad Boys, sólo en varonil.

Ángeles Santa Rita Vizuet, alumna de la Facultad de Odontología, celebró la actitud del equipo auriazul al conseguir ambas victorias ante la selección alemana en la rama femenil. “Es valioso enfrentar a equipos de otros países, era un objetivo que tenía. Nosotras siempre demostramos la garra que nos caracteriza, somos competitivas, es parte de nuestra identidad como Universidad Nacional y como país, aseveró Santa Rita.

Por su parte, Rodrigo Soto, de la Facultad de Contaduría y Administración, se mostró orgulloso de representar a esta casa de estudios en un encuentro internacional ante una selección que se encuentra en plena preparación rumbo al Campeonato Mundial de la especialidad, a celebrarse en Alemania este mismo año, y con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Ser alumno de la UNAM te llena de un sentido de pertenencia muy fuerte, ya que representas a miles de personas. Va mucho más allá de lo que puedes llegar a pensar en algún momento”, aseveró.

Pese a que en el certamen sólo se disputaron partidos amistosos, por lo cual no hubo tabla de posiciones, se destaca la importancia de este tipo de encuentros para los deportistas de la UNAM.

“Nuestros jugadores siempre tienen la ilusión de enfrentar equipos de otros países, como en esta ocasión con Alemania, les gustó y les sirvió. Este torneo nos ayudó para integrar a las nuevas jugadoras del equipo y vamos por buen camino. Con el Deportivo Harp Helú y el Estadio Tapatío, la Universidad Nacional demuestra que tiene la capacidad de albergar eventos deportivos de estas magnitudes, como ya se hizo en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES del año pasado”, declaró María Eugenia Huerta, entrenadora en jefe de Flag en la UNAM.

Saskia Macharia, back defensiva y receptora abierta de Alemania, destacó el nivel competitivo de los equipos mexicanos y la velocidad con la que practican este deporte, así como las condiciones de los campos de Ciudad Universitaria para llevar a cabo este certamen.

“En Europa, el estilo de juego es diferente. Estar aquí en México, que es como ‘el hogar del flag football’, es muy positivo para nosotros porque nos permite acostumbrarnos a una velocidad diferente. Los equipos dieron el 100 por ciento y nosotros teníamos que dar el 110. También ha sido un gran desafío el calor y la altitud, nos exige demasiado, pero es positivo para nuestra preparación rumbo al Campeonato del Mundo, que será este año en Alemania, y en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos 2028. Los campos están geniales, es bueno que sea césped natural y no sintético. Hay mucho espacio en los alrededores para todos los equipos. Realmente me gusta y espero volver pronto”, expresó la jugadora germana.

Por su parte, Philipp Klein, mariscal de campo alemán, resaltó la importancia de los partidos como preparación para el Campeonato Mundial de Flag Football IFAF 2026, que se celebrará del 13 al 16 de agosto próximos en Düsseldorf, en donde tendrán de rivales de grupo al combinado mexicano, tanto en la rama femenil como en varonil. “La experiencia de estar en México fue buena. Este torneo nos sirve de preparación, es el primer filtro para nuestro roster”.